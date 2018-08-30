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ОБСЕ зафиксировала ввоз на Донбасс боеприпасов из РФ

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  • 30.08.2018, 21:02

РФ перевозила боеприпасы для тяжелого оружия, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.

РФ перевозила в населенный пункт Хрустальное боеприпасы для тяжелого оружия, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы, передает korrespondent.net.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе перевозку боеприпасов для тяжелого оружия со стороны России. Об этом в четверг, 30 августа, сообщает пресс-служба спецмиссии в Twitter.

"Несмотря на ограничения со стороны России, СММ ОБСЕ зафиксировала на Донбассе грузовики, которые незаконно пересекали украинско-российскую границу с территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным ОБСЕ, Россия перевозила в населенный пункт Хрустальное боеприпасы для российского тяжелого оружия, а также новые образцы российских систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее ОБСЕ зафиксировала российские автоколонны, въехавшие в Украину.


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