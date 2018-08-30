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Фотофакт: Возле Жировичей появились соломенные Лукашенко и Кочанова

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  • 30.08.2018, 21:11
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Автор соломенных фигурок с чувством юмора подошел к делу.

Возле агрогородка Жировичи Слонимского района появились две фигурки. Жители Жировичей и все кто проезжает рядом на автомобиле, сбавляют скорость, чтобы посмотреть на знакомые «произведения искусства», пишет «Радыё Рацыя».

Эти две фигурки напоминают в Беларуси очень известных нам людей - Александра Лукашенко и руководителя администрации правителя Беларуси Наталью Кочанову.. Видимо, автор этих фигурок человек с чувством юмора. Он и создал Лукашенко и Кочанову, чтобы люди просто улыбнулись, направляясь к Жировичской святыни.


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