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Новое обострение классовой борьбы

  • Алексей Мельников
  • 30.08.2018, 21:19
Алексей Мельников

Против российских властей теперь выступают даже дети.

Очередной успех идущей к высотам процветания России. Чем ближе сияющие высоты, тем больше сопротивление.

Как в бандитские 30-е, у негодяя Сталина и его подручных., так и не узнавших, к сожалению, своего Нюрнбергского трибунала, не посидевших на его жестких скамьях своими свинцовыми задницами.

Новая провокация наследников НКВД – арест очередного 18-ти летнего «экстремиста». А «члены организации» еще, наверное, «Спайдермена» обожают – им от 14 до 16-ти.

Интересно, как высшее российское начальство объясняет себе, что в построенной им счастливой стране Россия, как грибы растут экстремистские организации, состоящие из молодежи?

Никогда не было и вдруг, на излете второго десятилетия правления Путина, стали рождаться одна за другой.

Почему этих молодых людей не устраивает тот мир, который создан в стране российскими начальниками вместе с их закадычными друзьями – засунувшими себе в карман всю Россию?

Почему молодые люди хотят создать свой мир?

Американцы виноваты? Британцы? Разведки мира? Правозащитники? Либералы?

Вы и виноваты, власти, со своими порядками, что против вас теперь даже дети. Вы им мстите за то, что вы такие, какие вы есть и другими не станете.

Алексей Мельников, aleks-melnikov.livejournal.com


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