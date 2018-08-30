Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов1
- 30.08.2018, 21:30
Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
В четверг в Монако в зале Grimaldi Forum прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
Группа А: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако», «Брюгге»;
Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ, «Интер»;
Группа С: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда»;
Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай»;
Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК;
Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм»;
Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория» Пльзень;
Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».