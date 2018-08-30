Результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов 1 30.08.2018, 21:30

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

В четверг в Монако в зале Grimaldi Forum прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

Группа А: «Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Монако», «Брюгге»;

Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм», ПСВ, «Интер»;

Группа С: «ПСЖ», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда»;

Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай»;

Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК;

Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Лион», «Хоффенхайм»;

Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория» Пльзень;

Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».