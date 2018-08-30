В Гродно вынесли очередной приговор по дедовщине
- 30.08.2018, 22:03
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На скамье подсудимых — рядовой.
В Гродно вынесен очередной приговор по делу о дедовщине. На скамье подсудимых — рядовой, который проходил службу в одной из гродненских войсковых частей. Он обвинялся в издевательстве над другим рядовым. В итоге суд вынес обвиняемому приговор — 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает tut.by со ссылкой на милицию региона.
Инцидент произошел на «Гожском» полигоне в середине июля прошлого года. Рядовой Максим в присутствии других военнослужащих издевался над рядовым Дмитрием и унижал его.
Вечером в комнате для сушки белья, приказав парню «ставить лося», Максим нанес два удара согнутым локтем по скрещенным у лба рукам. От первого Дмитрий удержался на ногах, от второго уже не смог — упал, ударившись спиной о радиатор отопления, и потерял сознание. Все происходило на глазах военнослужащих младшего призыва, которых и собрал в комнате Максим.
Он утверждал, что Дмитрий плохо стрелял, медленно шел в казарму и не выполнял другие армейские задачи — за эти «косяки», мол, и получил «лося».
В суде Максим чистосердечно раскаялся.
Потерпевший заявил гражданский иск о взыскании со своего обидчика морального вреда в сумме двух тысяч рублей. Обвиняемый оспаривал размер компенсации — и суд уменьшил сумму в четыре раза, а также вынес приговор по уголовному делу. Под стражу обвиняемый был взят в зале суда. Для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска ему дан месяц.