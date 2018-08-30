Илон Маск показал, как устроен завод Tesla 1 30.08.2018, 22:11

1,667

Илон Маск

Основатель компании Tesla лично провел экскурсию журналистам по заводу, где собирают электромобили.

Глава Tesla Илон Маск лично провел журналистов по заводу, где собирают легендарные электромобили. Путешествие по высокотехнологичному предприятию напоминает визит в будущее: здесь правят бал роботы, искусственный интеллект и автоматизированные сборочные конвейеры, пишет trendymen.

В то же время шлифовку роботам не доверяют. Каждый автомобиль Tesla обрабатывается вручную, после чего следует в малярный цех. Покраска, сушка, установка стекол и внутренняя отделка - электромобиль практически готов.