Как иностранцы учат белорусский язык 30.08.2018, 22:31

В Минске открылась летняя международная школа белорусистики.

Встречаются как-то русский, американец, поляк и китаец... на курсах белорусского языка! В эти дни в Минске работает летняя международная школа белорусистики. Вместе с профессиональными лингвистами и филологами её посещают люди, которые просто интересуется белорусским языком.

“Еврорадио” пришло на занятия школы и познакомилось с иностранными любителями белорусского.

"Школа проводится уже в четвёртый раз на базе Республиканского института высшей школы. Здесь и учёные, и просто студенты, которые проводят своё время на каникулах, — рассказывает волонтёр Денис, который участвует в организации работы школы. — В прошлые годы было очень много людей, бывало и по 50 человек приезжало. В этом году скромненько, всего 14".

Просто выделять слова действительно белорусские, народные, а не кальки

Роман родился в Беларуси, но учился в русской школе и в результате практически не знал белорусского языка. Уехав работать в Россию, он вскоре основал там вместе с единомышленниками общество белорусской культуры и языка, где они устраивают чтения и разные мероприятия.

"Но, чтобы точно всё прочитать, нужно знать язык. И вот я узнал, что существует такая летняя школа белорусистики. В этом году я уже в третий раз в ней участвую. На этих занятиях коплю словарь и исправляю себе произношение. Самое сложное для меня в изучении белорусского языка — это родительный падеж прилагательных. И просто выделять слова действительно белорусские, народные, а не кальки с русского или даже польского языка".

Роман рассказал по памяти часть стиха Максима Богдановича " Мне доўгае расстанне з Вамі".

Думаю, что могу помогать белорусам

Поляк Михал учит белорусский всего неделю и признаётся, что знание польского очень упрощает учёбу:

"Я знаю польский язык и поэтому мне не так сложно учиться. Я знаю, что очень плохо говорю. По двум причинам я решил учить белорусский язык: я хочу знать восточнославянский язык, и так вышел на белорусский. Я думаю, что могу помогать белорусам и белорусскому языку, это первая причина. А вторая: мой друг сказал мне об этой школе, что это будут очень интересные каникулы".

Михаил зачитал часть стиха Якуба Коласа "Мой родны кут".

Почему мы об Украине говорим, а интересные вещи о Беларуси — неизвестны?

Давид родился в США. Во время учёбы в Йельском [это не в Ельске. — Прим.] университете заинтересовался сначала украинским языком, а потом и белорусским, после этого стал заниматься славистикой:

"Я знаю русский язык как родной. Мы с родственниками разговариваем между собой по-русски. В славистику я более-менее случайно попал. Сначала я хотел улучшить свой русский язык, планировал больше писать и читать на нём. Потом я уже понял, что так можно интересоваться разными междисциплинарными вещами: историей, литературоведением, древней и современной литературой.

Это происходило во время Майдана. Я сам где-то в 2015 году впервые поехал в Киев, где начал изучать украинский язык. Потом заинтересовался ситуацией с двуязычием в Беларуси, и мне стало интересно: почему мы об Украине всегда говорим, а интересные вещи о Беларуси почти неизвестны? Это мой пятый или шестой раз, когда я в Минске, но впервые в такой плотной берорусскоязычной среде".

Давид зачитал первые строки стихотворения Янки Купалы "Я не паэта".

Для меня самое трудное — это много слов

Китаец Чоу Ху Ни учит белорусский язык уже около года, но для него всё ещё сложно произносить белорусские звуки:

"Я из Китая. Меня зовут Чоу Ху Ни. Я учу белорусский язык уже один год. Мне очень понравился белорусский язык. Для меня самое трудное — это много слов. Я не знаю много слов".