закрыть
31 августа 2018, пятница, 0:21
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сотни Мигов и Су: блогер снял охраняемое кладбище российской авиации

4
  • 30.08.2018, 22:35
  • 3,074

Множество истребителей-перехватчиков Миг-25(Р/РУ), Миг-29 и бомбардировщиков Су-24 блогер снял с помощью дрона.

Множество истребителей-перехватчиков Миг-25(Р/РУ), Миг-29 и бомбардировщиков Су-24 смог снять с помощью дрона блогер под ником technofetishist. Снимки он разместил на своей странице в instagram, передает tut.by.

Несмотря на то, что территория кажется заброшенной, она находится под контролем военизированной охраны. Блогер просит в комментариях всех, кто узнал базу хранения, не раскрывать ее местоположение.

Многие самолеты на этой авиабазе предназначены для утилизации, другие выступают донорами для еще летающих машин. Некоторые же сохраняются для последующей модернизации и введения в строй.

Фото: instagram.com/technofetishist

популярное за неделю

Мнение

Сюзерэн і вассал
Сюзерэн і вассал Сяргей Законнікаў
Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу Владимир Халип
Правосудие по заказу
Правосудие по заказу Михаил Пастухов