Сотни Мигов и Су: блогер снял охраняемое кладбище российской авиации 4 30.08.2018, 22:35

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Множество истребителей-перехватчиков Миг-25(Р/РУ), Миг-29 и бомбардировщиков Су-24 блогер снял с помощью дрона.

Множество истребителей-перехватчиков Миг-25(Р/РУ), Миг-29 и бомбардировщиков Су-24 смог снять с помощью дрона блогер под ником technofetishist. Снимки он разместил на своей странице в instagram, передает tut.by.

Несмотря на то, что территория кажется заброшенной, она находится под контролем военизированной охраны. Блогер просит в комментариях всех, кто узнал базу хранения, не раскрывать ее местоположение.

Многие самолеты на этой авиабазе предназначены для утилизации, другие выступают донорами для еще летающих машин. Некоторые же сохраняются для последующей модернизации и введения в строй.