США предостерегли Россию от помех судоходству в Азовском море 1 30.08.2018, 22:42

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Госдеп США призвал Россию не преследовать украинские суда.

США призвали Россию прекратить создавать помехи международному судоходству в Азовском море и Керченском проливе, обвинив Москву в дестабилизации Украины, передает DW.

"Действия России, направленные на подрыв морского транзита, являются очередными примерами ее непрекращающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины, а также ее неуважения к международным нормам", - заявила представитель Госдепа Хезер Нойерт в четверг, 30 августа, в Вашингтоне.

Около 150 судов

Она отметила, что за последние недели Россия не пропустила в украинские порты как минимум 16 торговых судов. Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что российские пограничники в общей сложности задержали у Керченского пролива в Азовском море около 150 украинских судов. Об этом в эфире телеканала "112 Украина". По словам пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна, проблемы касаются только судов, которые идут в украинские порты.

Обстановка в Азовском море обострилась после того, как в марте украинские пограничники задержали российское судно "Норд".