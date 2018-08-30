Поезд «четырех столиц»: доехать от Киева до Вильнюса дешевле, чем до Минска 2 30.08.2018, 22:56

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Сегодня началась продажа билетов на поезд по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига.

Сегодня открылась продажа билетов на «поезд четырех столиц», который Украинские железные дороги запускают с 28 сентября по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига.

Выяснилось, что доехать из Украины до Литвы дешевле, чем до Беларуси, пишет the-village.me.

При заказе билета ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРОДАЖИ УЗ (УКРЗАЛІЗНИЦЯ) пассажиру выдаются такие цены.

Билет ИЗ КИЕВА ДО РИГИ в купе стоит 2 220 гривен (163 РУБЛЯ по курсу Нацбанка Беларуси), в люксе — 4 434 гривны (326 РУБЛЕЙ).

ОТ КИЕВА ДО ВИЛЬНЮСА — 1 641 гривну (121 РУБЛЬ) в купе и 3 275 гривен (241 РУБЛЬ) в люксе.

ИЗ КИЕВА ДО МИНСКА — 1 855 гривен (136 РУБЛЕЙ) в купе и 3 579 гривен (263 РУБЛЯ) в люксе. Для сравнения: в поезде № 86 Киев — Минск билет в купе стоит 1 892 гривны (139 рублей), в люксе — 3 541 гривну (260 рублей), в плацкарте — 1 107 гривен (81 рубль).

При заказе билета ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЖД билет ОТ КИЕВА ДО РИГИ стоит 154 РУБЛЯ в купе и 309 РУБЛЕЙ в люксе; ОТ КИЕВА ДО ВИЛЬНЮСА — 114 РУБЛЕЙ в купе и 228 РУБЛЕЙ в люксе; ОТ КИЕВА ДО МИНСКА — 129 РУБЛЕЙ в купе и 249 РУБЛЕЙ в люксе.

Билет ОТ МИНСКА ДО РИГИ стоит 93 РУБЛЯ в купе и 184 РУБЛЯ в люксе; а ОТ МИНСКА ДО ВИЛЬНЮСА — 52 РУБЛЯ в купе и 103 РУБЛЯ в люксе. Украинская система продажи не позволяет купить билет от Минска до Вильнюса или Риги.