СМИ: РФ тестирует новый способ блокировки Telegram 3 31.08.2018, 7:32

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Карикатура: Сергей Елкин

Создана межведомственная комиссия.

Россия тестирует новую технологию для эффективной блокировки Telegram и других попавших под запрет ресурсов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ, копия которого имеется у агентства.

Отмечается, что межведомственная комиссия, в состав которой вошли представители ФСБ, Роскомнадзора, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, с 6 августа проводит лабораторные испытания российских систем анализа и фильтрации трафика на сети Ростелекома в городе Реутов.

В ходе испытаний Роскомнадзор и ФСБ планировали проверить работу систем фильтрации трафика от российских компаний, входящих в госкорпорацию Ростех.

Напомним, в апреле суд в Москве принял решение о блокировании мессенджераTelegram за невыполнение требований ФСБ о предоставлении доступа к переписке пользователей. После этого Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в России. Из-за этого оказались заблокированными миллионы IP-адресов, которые Telegram использовал для обхода блокировки.