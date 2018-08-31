закрыть
31 августа 2018, пятница, 11:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: На гомельском рынке продают заговоренные гвозди

9
  • 31.08.2018, 7:35
  • 2,556
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На рынке в Гомеле появился необычный сувенир — гвоздь стоимостью в 28 рублей.

С первого взгляда он ничем не отличается от обычных, однако секрет кроется в его «функциях» — оберег заговорен за защиту дома. Срок службы у него ограничен — через 9 лет гвоздь утратит свои магические силы.

В инструкции на упаковке сказано, что гвоздь надо вбить в дверной косяк и прочитать заклинание. Амулет, «заговоренный по правилам древней магии», обнаружила на книжных рядах рынка гомельчанка Евгения Богданова, пишет  kp.by.

Не известно, есть ли какая-то гарантия на волшебный товар.


популярное за неделю

Мнение

Сюзерэн і вассал
Сюзерэн і вассал Сяргей Законнікаў
Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу Владимир Халип
Правосудие по заказу
Правосудие по заказу Михаил Пастухов