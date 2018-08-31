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По сторонам не смотреть, улыбаться!

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  • Ирина Халип
  • 31.08.2018, 7:39
  • 12,445
Ирина Халип

Государство всеми своими недюжинными умами готовится к 1 сентября.

Вы, наверное, думаете, что государству нет никакого дела до наших детей? И очень даже зря: это поверхностный взгляд и вообще обман зрения. Конечно, когда мы читаем, как во многих европейских странах государство в августе выделяет родителям школьников деньги на подготовку к учебному году, - сразу задумываемся о своем.

А у нас-то все наоборот, и суммы астрономические, так что многим кредиты на подготовку к школе приходится брать, и с каждым годом все дороже и дороже, и чертова отечественная школьная одежда дороже, чем в Милане и Лондоне. И, конечно, вы начинаете думать, что государству плевать. А вот и нет, просто оно слишком занято. Государство всеми своими недюжинными умами готовится к 1 сентября. Пока мы бегаем в поисках контурных карт, оно мыслит. И творит. Оно готовит детям праздник, чтобы навсегда запомнили.

В середине августа по школам Минской области были разосланы указания по поводу проведения линейки 1 сентября. Чиновники областного управления образования строго-настрого приказали привести сценарии линейки в соответствие с указаниями и предоставить их для контроля и учета в бумажном варианте. Над этими указаниями наверняка трудились лучшие образовательные умы современности.

«В речи ведущего, - требуют чиновники, - исключить фразы о «коротких летних каникулах», «последних годах» и т.п. Не перегружать сценарий стихами, не увлекаться сказочными персонажами». И это правильно, мне нравится. Нельзя говорить о каникулах, потому что в это время государство теряет контроль над школьниками, а это опасно. Нельзя увлекаться сказочными персонажами – тоже правильно. Бабу Ягу воспитаем в своем коллективе.

А дальше идет самое верное указание, за которое мы с вами и платим своими налогами зарплату чиновникам наробраза. Теперь понимаю, что не зря платим, это инвестиции в будущее детей. Итак, указания по поводу выхода первоклассников:

«Классическая мелодия или песня. Дети идут хорошо отрепетированным шагом по заранее обозначенной траектории, не смотрят по сторонам, улыбаются. Если дети несут цветы, то букет должен быть соразмерен росту ребенка, цветы в нормальном «цветущем» виде».

Вот оно: дети идут по обозначенной траектории, не смотрят по сторонам. Можете представить себе первоклашек, которые дисциплинированно идут строем в незнакомом месте и не смотрят по сторонам? Я тоже не могу. Но с точки зрения государства, шестилетние граждане, которые вертят головой в незнакомом месте и идут не в ногу, - дефектные. Правда, оно не дает ответа, куда именно должны хором смотреть дети из строя. Почему-то единственным очевидным ответом кажется – смотреть в пол.

А в конце линейки, конечно, первый звонок. Согласно указаниям чиновников, это должно выглядеть так: «Ведущий буквально одним предложением говорит о празднике, объявляет, кто подает звонок. Эти дети уже готовы и под музыку начинают движение по периметру». Сразу вспомнилась прогулка в крохотном тюремном дворике и окрик вертухая: «Руки за спину, ходить по кругу!» Не выдержала тогда, спросила, как ходить по кругу, если этот дворик квадратный. Вертухай ответил: «Тогда по периметру!»

Все верно, это тот самый тюремный двор, телепортировавшийся в школы. Ходить по периметру, по сторонам не смотреть, идти хорошо отрепетированным шагом. Идеальный заключенный в шесть лет – высшее достижение государства. Даже букеты должны быть соразмерны росту первоклассника. На входе в школу наверняка поставят специального человека с рулеткой, который будет измерять длину стеблей и рост ребенка. А утвержденное государством соотношение «букет-ребенок» разошлют по школам фельдъегерской почтой.

Мы привыкли смеяться над убожеством. Над товарищем Огурцовым из «Карнавальной ночи» и его многочисленными реинкарнациями. Над новоязом циркуляров и инструкций. Над теми, кто эти циркуляры придумывает. Но такой уровень убожества – это уже не смешно. Это невыносимо. По привычке пытаешься смеяться – и понимаешь, что устал. Не можешь больше смеяться, сил нет. Детям проще – они еще не прожили в этом десятилетия. Хотя система и утверждает, что «эти дети уже готовы». Готовить их на медленном огне будут потом 11 лет.

И начнется это сразу после ходьбы по периметру. Оттуда детей по сценарию уводят на урок под названием «Мне выпала шчасце тут нарадзіцца». Лучше не придумаешь.

Ирина Халип, специально для Charter97.org


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