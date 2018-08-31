Олимпийский чемпион Тихонов: Возвращаться из Беларуси в РФ не хочу

Олимпийский чемпион Тихонов: Возвращаться из Беларуси в РФ не хочу2
- 31.08.2018, 7:59
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Россию нужно выгнать из мирового биатлона, считает спортсмен.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что больше не желает жить в России.
«Я не хочу в России больше быть, поэтому живу в Беларуси, нормально все, хорошо. Чем дальше от российских сплетен, тем лучше», — сказал Тихонов корреспонденту Sport24.
Позже в интервью «Советскому спорту» Тихонов заявил, что Россию давно пора отстранить от международных соревнований.
«Я считаю, что нас давно надо было выгнать из мирового биатлона», — сказал Тихонов. Он добавил, что неоднократно пытался повлиять на ситуацию, но не был услышан нынешним руководством Союза биатлонистов России.
Тихонов также отверг теорию о том, что происходящее имеет политический контекст: «Когда говорят про политический заказ — это все ерунда. Много лет назад, выступая перед олимпийским собранием, я говорил: «Настанет день, когда мы опозоримся на весь мир». Он настал», — заключил специалист.