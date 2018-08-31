В разгар туристического сезона в Турции выпал снег

В разгар туристического сезона в Турции выпал снег1
- 31.08.2018, 8:21
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Из-за сильного снегопада было перекрыто несколько дорог на популярные курорты.
В разгар туристического сезона турецкую провинцию Карс засыпало снегом.
Внезапные и нехарактерные для этого времени года осадки значительно усложнили движение на трассе Карс-Кагызман, сообщает ukranews.com со ссылкой на RusTurkey.
В целом из-за сильного снегопада было перекрыто несколько дорог на популярные курорты.
По данным метеослужбы, температура воздуха в регионе опустилась до +7 градусов.
Отмечается, что причиной аномалии стал мощный грозовой фронт, который прошел над страной.