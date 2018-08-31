На минском рынке квартир «коллапс» 16 31.08.2018, 8:25

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Каждый август тысячи студентов со всей страны съезжаются в Минск перед началом нового учебного года.

Но место в общежитии достается не всем. Так, в общежитиях БГУ свой угол получили 72% студентов из тех, которым это было необходимо, то есть 7900 человек. Таким образом, только в БГУ обучается около 3000 студентов, ищущих убежище на рынке арендного жилья.

В ход идут все квартиры

В агентстве "Тетравита" Еврорадио рассказали, что в этом году студенческий спрос заметнее, чем в прошлые годы. Всплеск начался еще в конце мая. Август получился примерно таким, как и всегда, потому что многие успели арендовать квартиру еще в июле.

"Всплеск на рынке действительно есть. Только в нашем агентстве это +20 заявок в месяц. Снимают все, на каждый вариант найдется свой человек. В лидерах однокомнатные квартиры до 200-250 долларов. Найти сейчас такую квартиру реально, но если есть время на поиск. Причем не неделя, а хотя бы месяц".

По словам собеседника, собственники квартир давно смекнули, что на студентах можно заработать. Поэтому когда видят перед собой молодых арендаторов, сразу же пытаются накрутить долларов 50-60. Или устанавливают цены в зависимости от количества человек, проживающих в квартире.

"Например, если это трехкомнатная квартира, то обычная цена — 300 долларов. Но если студенты снимают ее на троих, то пусть каждый хотя бы 120-130 условных единиц платит. То есть для семьи это будет обычная цена, а для студентов — дороже".

Осенний рост рынка жилья связан не только со студентами, говорят в агентстве. Многие семьи начинают также искать что-то, люди приезжают в Минск на работу и так далее. Но студенты, безусловно, влияют на ситуацию.

Этот год — не исключение

В агентстве недвижимости "Твоя Столица" рассказали, что многие студенты начинают искать жилье в последний момент.

"Нынешняя ситуация, на самом деле, довольно типичная для последних лет. Все то же самое, — рассказывают Еврорадио в агентстве недвижимости "Твоя столица". — Август, как всегда, очень богат на заявки, особенно на поиск одно- и двухкомнатных бюджетных квартир, в основном для студентов. Кто-то не ожидал, что не хватит мест в общежитиях, кто-то начинает поиск только накануне учебного года. Поэтому таких заявок очень много".

По словам риэлтора, наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры до $200 в месяц, а двухкомнатные — до $250 за месяц:

"Ситуация повторяется из года в год, когда начиная с июля цены идут вверх. Но уже в сентябре-октябре все возвращается к прежней норме. Так что найти квартиру проще, спрос уже не так велик".

По словам специалиста, еще лет пять назад 60-70% собственников не хотели сдавать квартиры студентам. Но ситуация изменилась: сегодня только около 20% хозяев не хотят сдавать квартиры студентам. Другие уже готовы к этому.