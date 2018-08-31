На Гданьской судоверфи вручены «Кресты Свободы и Солидарности» 31.08.2018, 8:34

Фото: PAP/Adam Warżawa

В Гданьске 47 представителей антикоммунистической оппозиции получили награду в виде «Креста Свободы и Солидарности».

От имени президента Польши Анджей Дуды знаки отличия вручил директор Института национальной памяти Ярослав Шарек, передает «Радио Польша».

По его словам, Польша должна быть благодарна представителям «Солидарности».

«Именно здесь все началось, у ворот этой судоверфи. Мы должны помнить об этом. Сегодня многие думают, что конец коммунизма наступил с падением Берлинской стены, на самом деле, он наступил здесь», - сказал директор ИНП.

«Крестами Свободы и Солидарности» были отмечены 47 оппозиционеров, пятеро их них – посмертно, в том числе Хенрик Ленарцяк, участник забастовок на Гданьской судоверфи в декабре 1970-го и августе 1980-го, заключенный времен военного положения.

«Кресты Свободы и Солидарности» присуждаются деятелям антикоммунистической оппозиции 1956-1989 гг. Празднование годовщин забастовок 1980 и 1988 гг. в Гданьске и Гдыне продлится 31 августа.