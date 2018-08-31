Гродненские идеологи отказываются восстанавливать памятник повстанцам Костюшко 7 31.08.2018, 8:41

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Тадеуш Костюшко

Памятник был демонтирован еще в советское время.

Главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома не считает нужным восстанавливать памятник повстанцам Тадеуша Костюшко. Об этом говорится в письме за подписью начальника управления А.Версоцкого, которое опубликовал в Фейсбуке руководитель Общества охраны памятников Антон Астапович.

Памятник в честь повстанцев Костюшко стоял в деревне Поляны Ошмянского района и был демонтирован еще в советское время.

"Ошмянским райисполкомом проведенный опрос жителей д.Поляны Жупранского сельсовета, в ходе которого выяснилось, что местными властями в 70-80-е годы ХХ века было принято решение о демонтаже памятника в связи с его неудовлетворительным состоянием и значительными разрушениями. Также жители д.Поляны считают нецелесообразным восстановление этого памятника", — заявляет чиновник.

Кстати, в Беларуси памятник самому руководителю восстания Тадеушу Костюшко был открыт 12 мая 2018 года на его родине в Меречевщине. Деньги на памятник собрали частные лица.