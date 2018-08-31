В новом поезде доехать от Киева до Вильнюса дешевле, чем до Минска 2 31.08.2018, 8:59

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30 августа открылась продажа билетов на «поезд четырех столиц».

Украинские железные дороги запускают поезд с 28 сентября по маршруту Киев — Минск — Вильнюс — Рига. The Village Беларусь написал про расписание поезда.

Выяснилось, что доехать из Украины до Литвы дешевле, чем до Беларуси.

При заказе билета ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ПРОДАЖИ УЗ (УКРЗАЛІЗНИЦЯ) пассажиру выдаются такие цены.

Билет ИЗ КИЕВА ДО РИГИ в купе стоит 2 220 гривен (163 РУБЛЯ по курсу Нацбанка Беларуси), в люксе — 4 434 гривны (326 РУБЛЕЙ).

ОТ КИЕВА ДО ВИЛЬНЮСА — 1 641 гривну (121 РУБЛЬ) в купе и 3 275 гривен (241 РУБЛЬ) в люксе.

ИЗ КИЕВА ДО МИНСКА — 1 855 гривен (136 РУБЛЕЙ) в купе и 3 579 гривен (263 РУБЛЯ) в люксе.

Для сравнения: в поезде № 86 Киев — Минск билет в купе стоит 1 892 гривны (139 рублей), в люксе — 3 541 гривну (260 рублей), в плацкарте — 1 107 гривен (81 рубль).

При заказе билета ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ БЖД билет ОТ КИЕВА ДО РИГИ стоит 154 РУБЛЯ в купе и 309 РУБЛЕЙ в люксе; ОТ КИЕВА ДО ВИЛЬНЮСА — 114 РУБЛЕЙ в купе и 228 РУБЛЕЙ в люксе; ОТ КИЕВА ДО МИНСКА — 129 РУБЛЕЙ в купе и 249 РУБЛЕЙ в люксе.

Билет ОТ МИНСКА ДО РИГИ стоит 93 РУБЛЯ в купе и 184 РУБЛЯ в люксе; а ОТ МИНСКА ДО ВИЛЬНЮСА — 52 РУБЛЯ в купе и 103 РУБЛЯ в люксе.

Украинская система продажи не позволяет купить билет от Минска до Вильнюса или Риги.