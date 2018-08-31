России предсказали колоссальные перемены 11 31.08.2018, 9:11

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Фото: AFP

Рейтинг Путина скоро рухнет.

Новые инициативы президента РФ Владимира Путина по поводу пенсионной реформы не добавили ему новых позиций, а скорее наоборот только навредили ему лично и власти РФ в целом.

Об этом в своем блоге на "Эхе Москвы" написал крымский блогер Андрей Горный, отмечая, россияне не поверили Царю, а элементарный анализ показывает целый ряд косяков в его непроработанных, бухгалтерских аргументах.

"Господа и президент забыли, что для нормального развития страны нужно опираться не на "ядерный электорат", а на средний класс, который методично уничтожается и потерял полное доверие к власти, особенно после таких кульбитов с 63/65 и ростом НДС. Повторюсь, но люди не поверили, а ещё больше обозлились на власть, которая уже не знает, как ободрать людей. Немудрено, что на этой истории рейтинг Путина осенью рухнет, а у Кремля должна развиться истерика и причём недетская с кадровыми перестановками", - пишет блогер.

Также Горный отмечает, что сама речь президента была слабая и странная, а особенно бросились в глаза слабая аргументация и много спорных моментов, театральность и показная искренность обращения президента, тем более в записи, а заряд негативной энергии полученный народом за последнее время на столько велик, что его не перебить уже никакой правдой, даже самой правдивой, которой в речи было мало.

"Народ действительно потерял доверие ко всем институтам власти и перешёл в режим жёсткого сбережения и калькулятора, считая на сколько его на этот раз нахлобучили эти честные глаза. Про бизнес молчу, он просто офигел от таких подарочков предпенсионного возраста, как итог мы увидим его стагнацию и дискриминацию людей ещё задолго до наступления предпенсионного возраста", - утверждает блогер

Горный также пишет, что Путин давно попал в золотую клетку, в которую его посадило его же окружение. Ведь все встречи президента с народом не настоящие, "а чётко выверенные и отрепетированные заранее с правильными россиянами, которые изображают и излучают счастье и радость для несчастного президента, который день и ночь думает о России".

"Одним словом хоть без Владимира Путина и нет России, как сказал Володин, но он засиделся на троне. Ему бы с настоящим простым народом пообщаться, пожить обычной жизнью, походить в районную поликлинику, но нет… ФСО не позволит", - считает Горный, добавляя, что протестная активность на фоне дальнейшего развития этой пенсионной истории будет только нарастать.

"И дело здесь не только в росте пенсионного возраста, а в усталости людей и полном недоверии ко всем институтам властной вертикали. Есть ли выход? Выход всегда есть, пока пациент дышит. Нужна масштабная политическая и судебная реформы без которых невозможны любое дальнейшее развитие страны. Нужен роспуск Думы и честные выборы без порогов и муниципальных фильтров. Без этого наша экономика окончательно загнётся и нас ждёт не счастливая пенсия в 20 000 руб к 2024 году, а народные голодные бунты по всей России, если она после всего этого останется…" - считает блогер.

Также Горный указывает на то, что многие сторонники Владимира Путина дрогнули, понимая глубину и масштабы проблемы, "но только оголтелые говорящие головы из Единой России будут и дальше продолжать брехать и хлопать в ладоши".

Напомним ранее издание Bloomberg предрекло Путину громкое поражение.

По прогнозам экономистов, в ближайшем будущем экономический рост РФ сможет перевалить за 2%, и это очень сильно контрастирует с тем, какие темпы страна видела в течение первых двух президентских сроков Путина. И если ситуация не изменится, россиянам может осточертеть до 2024 года. И это опасно, потому что передача власти или изменение конституции под Путина может еще больше усугубить недовольство из-за того, что у избирателей все меньше спрашивают их мнение в ходе процесса.