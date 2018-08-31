Белоруска рассказала, как поехать на заработки в Польшу 8 31.08.2018, 9:30

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Практические советы для желающих трудоустроиться за рубежом.

Все больше белорусов ездит на заработки в Польшу. «Вечерний Бобруйск» узнал, почему западная соседка так привлекает наши трудовые ресурсы, сколько реально там заработать белорусу без знания польского языка и какие правила стоит соблюдать, чтобы не «попасть». Говорят, работа тяжелая, но и деньги платят неплохие, и если внимательно отнестись к подготовке, то никаких проблем на месте не возникнет.

88 тысяч белорусов трудилось за границей во 2-м квартале 2018 года (по данным Белстата). Это на 12,2 тысячи и 16,1 процентов больше, чем за тот же период 2017-го. Учитываются те, кто работает за рубежом меньше года. Чаще всего ездят в Россию (84 процента), на втором месте Польша.

Взгляд работника

Бобруйчанке Юлии 32 года. Она уже дважды ездила на заработки в Польшу и сейчас готовит документы на выезд в третий раз. Вынудили кредиты: в 2016 году в организации, где она работала, начались проблемы с зарплатой.

– Сначала мы с подругой решили, как многие, попытать счастья в России, – говорит Юлия. – Нашли вакансию в Интернете –упаковщик товара в интернет-магазине в Подольске. В итоге за полтора месяца тяжелой работы по 12 часов в сутки и жизни в общежитии по шесть человек в комнате нам заплатили примерно 40 тысяч росс. рублей (чуть больше 1 200 бел. руб. – ред.). Нас все это не устроило, и в следующий раз, осенью 2016-го, мы решили поехать в Польшу.

Поиски работы в Польше женщины начали также в Интернете. Выбирали только предложения, где обещают официальное трудоустройство, чтобы получить бесплатную рабочую визу и какие-то гарантии безопасности.

Документы

По информации польского Министерства иностранных дел, в прошлом году польские консульства в Беларуси выдали более 35 тысяч рабочих виз. Это почти на 20 тысяч больше, чем в 2016-м году, и в 7 раз больше, чем в 2015-м году.

– На сайте Flagma.pl нашли предложение аналогичной работы – упаковщик товара в интернет-магазине, предприятие находится в городе Свебодзин Любушского воеводства, – рассказала Юлия. – Связались с агентом по трудоустройству, отправили ему свои паспортные данные.

Через месяц пришло приглашение на работу. Зарегистрировались на прием на сайте посольства в Польше в Минске. С приглашением на работу поехали туда в назначенный день. Нам оформили рабочую визу на полгода, бесплатно. На это ушло примерно две недели. Когда виза была на руках, сразу сообщили об этом агенту в Польше, обсудили с ним дату приезда.

Дорога

Из Минска до Варшавы ехали ночь на автобусе, затем до Свебодзина (418 км) с пересадками: прямым поездом около 300 злотых (больше 160 руб. – ред.), а так вдвое дешевле. Из Варшавы мы позвонили агенту, и в Свебодзине нас встретили.

Через агентство или напрямую?

– Плюс трудоустройства через надежных посредников – вам сразу предоставят жилье, встретят на вокзале, все разъяснят. Для новичков так лучше.

Те, кто устраивается напрямую, а не через агентов, имеют привилегии. Так, им дают премиальные к праздникам. А если мало заказов на предприятии, то работа будет прежде всего для тех, кто устроился напрямую, остальным дадут выходные.

Во второй раз, в 2017-м, мы трудоустраивались напрямую – приехали и обратились в отдел кадров предприятия, нас там уже знали. Сейчас поедем туда же без посредников.

Условия работы

Мы упаковывали товар, норма – 50 вещей в час, плюс проверка на брак, ввод в базу. Это тяжело физически. Работали по 8 часов в день, но можно было и больше. Кто трудоустраивался напрямую, тот отдыхал в выходные, а мы, устроившись через агентство, должны были отрабатывать две субботы в месяц. Дополнительные часы и работа в субботу оплачивались в двойном размере.

В нашем небольшом городке не было общественного транспорта, потому до работы ходили пешком. Первая смена начиналась в шесть утра. Мы вставали в четыре, выходили в начале шестого.

Условия во многом зависит от того, какой договор с вами заключили: трудовой договор (umowa o pracę) или договор подряда (umowa zlecenia). С нами был заключен первый вид договора. Он регламентирует рабочее время, выходные и т. д. Получить его труднее, но предпочтительнее.

Зарплата

Зависела от объема работы. В среднем выходило 1 800 – 2 000 злотых (около 1000 руб.). При устройстве на работу открываешь в банке карточку, на которую будет поступать зарплата.

Первую зарплату получаешь 10 числа следующего месяца. Мы через неделю после приезда написали заявление на аванс, и нам выдали 300 злотых (около 160 руб.). Этого вполне достаточно для того, чтобы скромно прожить месяц, если есть жилье.

Жилье

Три первых дня, пока проходили медобследование, инструктажи, курсы для допуска к работе и сдавали экзамен, мы жили в отеле и за жилье платили сами по 20 злотых за день (около 11 руб.).

Потом нам предложили комнату на двоих. Условия хорошие: двухэтажный дом, несколько комнат, гостиная, все удобства. С нас высчитывали только 150 злотых (около 83 руб.) в месяц за коммунальные услуги.

Конечно, лучше жить в комнате с подругой, а не с чужим человеком. Это и комфортнее, и безопаснее (я слышала про случаи воровства вещей).

Знание языка

Ехали мы в Польшу, практически не зная польского языка. Выучили только несколько главных фраз. Я заранее изучила в Интернете маршрут, по которому будем ехать, вокзал в Варшаве, чтобы там не растеряться.

На месте оказалось, что вокруг одни украинцы, и мы спокойно общались на русском. А в город выходили редко, просто не было времени и сил гулять.

Советы:

Если вы решили ехать на какое-то предприятие, сначала почитайте отзывы о нем, об агентах по трудоустройству в Интернете. Потому что бывает так, что обещают одно, а на деле получается другое.

В Youtube много каналов, где украинцы рассказывают о работе в Польше. Это поможет подготовиться.

Возьмите с собой 200-250 долларов или евро. Бывало такое, что агент не встречал на вокзале, и люди не знали, куда идти, где остановиться. Некоторые ждали неделю-две, пока появится работа, и все это время жили за свои деньги.