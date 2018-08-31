Патрик Уиркош: Беларусь — особая в своем роде страна 3 31.08.2018, 9:33

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Патрик Уиркош

Канадский защитник минского «Динамо» Патрик Уиркош поделился впечатлениями от пребывания в незнакомой стране.

Об этом пишет Прессбол.

- Твое первое впечатление от белорусской столицы?

- Мне все говорили, что Минск — большой город. А я приехал и смотрю: какой-то он совсем маленький. Оказалось, что это Раубичи. Меня из аэропорта привезли сразу туда. Уже потом, в выходной, выбрался в город. Он и вправду крупный и современный. На Северную Америку не похож — здесь чувствуется отчасти влияние Европы, отчасти России. Беларусь — особая в своем роде страна.

- Что-то в Беларуси тебе кажется непривычным?

- Хм... Может, дороги. В Северной Америке светофоры обычно висят сверху над перекрестком, а здесь они сбоку. На некоторых пересечениях в Минске нельзя повернуть налево. У меня здесь уже появилась машина, так что привыкаю. А в первые дни использовал в основном такси, пару раз спускался в метро...