Трамп намерен ввести новые пошлины против Китая 31.08.2018, 10:07

Дональд Трамп

США могут обложить пошлинами китайские товары стоимостью $200 миллиардов.

Президент США Дональд Трамп намерен уже на следующей неделе ввести новые 25-процентные штрафные пошлины на большой перечень товаров из Китая, сообщает "Немецкая волна".

Об этом в четверг, 30 августа, сообщило финансовое агентство Bloomberg. Предполагается, что общая стоимость товаров, которые будут облагаться пошлинами, составит 200 млрд долларов.

Белый дом пока не прокомментировал публикацию агентства. Официальное объявление о новых пошлинах ожидается не позднее 6 сентября, указывает агентство Reuters.

Трамп обвиняет Китай в нечестности

В настоящий момент американские пошлины уже распространяются на китайские товары стоимостью в 50 миллиардов евро. Китай ответил на это встречными мерами. В случае введения новых пошлин, половина американского импорта из Китая будет облагаться дополнительными сборами.

Трамп обвиняет Китай в нечестном ведении торговли, а также в краже интеллектуальной собственности. При этом американский президент заявляет, что разногласия по торговым вопросам между Вашингтоном и Пекином могут быть устранены. "Они (разногласия. - Ред.) будут своевременно улажены президентом Трампом и великим китайским председателем Си Цзиньпином", - написал Трамп в своем твиттере, обращаясь к себе в третьем лице.