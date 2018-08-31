«Власти явно провоцируют взрыв общественного возмущения» 5 31.08.2018, 10:13

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Сергей Петрухин

Сергей Петрухин поделился обстоятельствами своего брутального задержания.

После обыска и допроса 30 августа брестского блогера Сергея Петрухина сотрудники милиции Ленинского РОВД Бреста заставляют пройти психиатрическую экспертизу в рамках заведенных на него уголовных дел, сообщает правозащитный центр «Весна».

Блогера обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст. 188 УК Беларуси («клевета») и ч.2 ст. 189 УК РБ («оскорбление»). Об этом Петрухин рассказал правозащитникам сразу после освобождения из отделения милиции.

Он также поделился обстоятельствами своего брутального задержания:

"Поставили на колени в трусах при понятой, женщине. Руководитель группы заломил закованные за спиной руки вверх и расплющил мое лицо по полу, сев мне на шею. Во время обыска мне временно сняли наручники и дали одеться, забрали системный блок, ноутбук, телефон и наложили арест на имущество соответственно ордера следователя по моей уголовному делу Андраника Хачатряна. По завершении опять нацепили наручники. В бусе омоновцы бросили меня на пол и отвезли в Ленинский РОВД".

Правозащитник Владимир Величкин считает, что власти пытаются "заткнуть рот" известному видеоблогеру, запугать его, чтобы отстранить от общественной деятельности, а заодно запугать и население. Власти явно провоцируют взрыв общественного возмущения.

Позже Сергей Петрухин высказался о необходимости пройти экспертизу в социальных сетях:

"Поеду только с ОМОНом, лежа на полу буса около их ног".