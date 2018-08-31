Колебания вокруг нуля Андрей Илларионов

31.08.2018, 10:29

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ

ФОТО: RFE/RL

Беспрерывные кремлевские искажения людей действительно раздражают.

Цитаты из выступления Путина:

1. "Период, когда во взрослую жизнь входило очередное малочисленное поколение, пришёлся и на середину 90?х годов прошлого века. Но именно в это время страна столкнулась ещё и с тяжелейшим экономическим, социальным кризисом, с его катастрофическими последствиями. Это привело ко второму мощному демографическому удару. Родилось ещё меньше детей, чем ожидали. Демографический провал конца 90?х оказался сопоставим с 1943?м и 1944?м военными годами".

Путинская демографическая катастрофа 2016-18 годов сопоставима с демографическим кризисом 1990-92 гг. – коэффициент фертильности женщин детородного возраста (число рожденных детей на возрастную когорту женщин 15-49 лет) с августа 2016 г. упал почти на 14%, он падает практически с такой же скоростью, как и в начале 1990-х годов.

2. "Мы преодолели серьёзные трудности в экономике и с 2016 года вновь вышли на стабильный экономический рост".

Оказывается, колебания вокруг нуля – это, по Путину, и есть стабильный экономический рост.

3. "Сейчас уровень безработицы в России самый низкий начиная с 1991 года".

4. "Но неоспоримым фактом является то, что благодаря комплексу принятых государством мер и, что очень важно, более ответственному отношению людей к своему здоровью сегодня темпы роста продолжительности жизни в России – одни из самых высоких в мире. Запоследние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет – 7,8 года".

Минимальное значение продолжительности жизни в России было отмечено в 2003 г. – 64,85 лет в целом для обоих полов. По данным Демоскопа по величине прироста средней продолжительности жизни в 2003-2017 гг. Россия заняла 63-70-е места в мире (одинаковый прирост был отмечен в 9 странах). В 10 странах мира за эти годы средняя продолжительность жизни увеличилась в пределах от 20 до 29 лет, в 29 странах – от 10 до 20 лет, в 23 странах – меньше чем на 10 лет, но больше, чем в России.

5. "А в 2019-м оно составит уже 1,2:1. То есть практически 1:1".

То есть 1,2, по Путину, это практически 1?

6. "Другой вариант – продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю".

Что именно он поддерживает?

Раздражение людей?

Продажу госсобственности?

Или их размах с апартаментами?

Что однако несомненно – беспрерывные кремлевские искажения, манипуляции, передергивания, фальсификации, циничные лживые заявления людей действительно раздражают.

Андрей Илларионов, ЖЖ