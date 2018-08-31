Брестчанка: Цены несоизмеримы с заработком наших людей 2 31.08.2018, 10:38

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Белорусы заметили, что после деноминации цены начали расти быстрее.

«Брестская газета» спросила горожан, замечали ли они, что цены стали расти быстрее после деноминации.

Ольга, в декретном отпуске:

– На мой взгляд, после деноминации больше всего цены выросли на продукты питания. Также начали бить по карману коммунальные услуги. Они составляют большую часть моего бюджета. Они с каждым разом растут все больше.

Наталья, оператор автоматизированной линии:

– Я заметила, что после деноминации цены выросли. Это особенно заметно, когда делаешь покупки в магазинах. Зашел за продуктами – и 30 рублей уже нету. И думаешь каждый раз: а что я купил? Одна копейка, две копейки, пять копеек… Мне кажется, они уже выходят из оборота. Они даже внешне постирались. В этих копейках такое же качество, как и само их значение как денег.

Юлия, в декретном отпуске:

– Рост цен действительно ощущается. Банально, раньше за 5 000 рублей можно было нормальное мороженое купить. А сейчас? 1,5 рубля. Это 15 000 рублей. Чувствуете? Мне сложно выделить какую-то категорию товаров, которая особенно изменилась в цене. Вот, к примеру, косметика подорожала. А больше всего денег трачу на еду.

Юрий, водитель-международник:

– Рост цен в Беларуси необоснованный. Они несоизмеримы с заработком наших людей. Мне есть с чем сравнить – частично я работаю в Европе. В той же Польше цены не сильно отличаются. А если сравнить доходы? Конечно, если среднюю зарплату считать по уборщице и директору, то картина неплохая. А если посмотреть зарплаты по девяноста квартирам дома, где я живу? Так что не надо вот этих «по пятьсот». Максимум, что я могу купить за границей, я покупаю там, скажу честно. Меня не устраивает «купляйце беларускае». Оно либо уступает в качестве, либо цена неприемлемая. Так как фактически я живу один на сегодняшний день, то нет определенного направления, куда уходит большая часть зарплаты. Я не работаю, как многие говорят, на еду. Ем я немного, из-за разъездной работы за коммуналку плачу тоже немного, вписываюсь в нормы. Не экономлю только на мотослетах, потому что я байкер. Вот если бы у меня были дети, то больше всего затрат шло бы на них.

Наталья, продавец одежды

– На некоторые продукты цены выросли после деноминации. При покупке чего-то думаешь: ну что там те 10, 20 копеек? А на старые деньги это тысяча рублей, две. Уже ощущается. На продукты трачу много. Это в первую очередь. Та же колбаса. Раньше можно было небольшой кусочек купить на один рубль, ну, то есть 10 000. Сейчас таких цен нет. Мороженое 2 500 рублей стоило в стаканчике. Сейчас рубль. Это самые мелочи. В обед ты меньше, чем за 3 рубля не поешь. И это – самый экономный вариант бизнес-ланча. Да и на 10 рублей, в отличие от того, как было раньше, сейчас не закупишься.

Наталья, продавец бытовой техники (на фото справа):

– Мне кажется, что цены выросли. Один коробок спичек стоит 50 копеек. Раньше ими сдачу давали, когда мелочи не было. Это самое элементарное. Очевидно, что подорожали и хлебобулочные изделия. Булки по 2 рубля – это уже чересчур. А больше всего денег уходит на еду. Раньше на рубль можно было купить 5 булочек. Сейчас – нет.

Николай, работает в сфере медицины:

– Я заметил, что, в принципе, все продовольственные товары после деноминации немного изменились в цене. Молоко, хлеб, куриное филе, табак, шампуни, кондитерка, талоны – все поменялось. Больше всего трачу денег на продукты.