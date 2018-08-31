iPhone XS: появилось рекламное изображение гаджета 31.08.2018, 10:43

Рекламные изображения новых iPhone XS

Официальная презентация новинок от Apple состоится 12 сентября.

Официальная презентация новых смартфонов Apple состоится 12 сентября. Также появилось изображение Apple Watch Series 4.

В Сети были опубликованы рекламные изображения смартфонов iPhone XS и часов Apple Watch Series 4. Официальная презентация новинок состоится 12 сентября, пишет korrespondent.net со ссылкой на MacDigger.

Известно, что представлены будут два iPhone с OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма на выбор.

Что касается "умных" часов Apple Watch Series 4, то они практически не изменились в дизайне.

Однако увеличилась площадь экрана - приблизительно на 15 процентов.

Это удалось благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея.