iPhone XS: появилось рекламное изображение гаджета
- 31.08.2018, 10:43
Официальная презентация новинок от Apple состоится 12 сентября.
Официальная презентация новых смартфонов Apple состоится 12 сентября. Также появилось изображение Apple Watch Series 4.
В Сети были опубликованы рекламные изображения смартфонов iPhone XS и часов Apple Watch Series 4. Официальная презентация новинок состоится 12 сентября, пишет korrespondent.net со ссылкой на MacDigger.
Известно, что представлены будут два iPhone с OLED-экранами диагональю 5,8 и 6,5 дюйма на выбор.
Что касается "умных" часов Apple Watch Series 4, то они практически не изменились в дизайне.
Однако увеличилась площадь экрана - приблизительно на 15 процентов.
Это удалось благодаря уменьшению рамок вокруг дисплея.