В Кишиневе продолжаются антиправительственные протесты 31.08.2018, 10:52

Фото: EPA

Оппозиция готовит сразу несколько манифестаций.

И в эту субботу, в центре Кишинева, объявлено о проведении манифестаций, организованных политическими силами и представителями гражданского общества с диаметрально противоположными взглядами, пишет newsmd.md.

Организаторы не смогли договорится о разделении площади Великого национального собрания, и власти предполагают, что мероприятия будут происходить одновременно, так же, как и протесты 26 августа.

Партия социалистов объявила о проведении акции, в которой по словам организаторов, будет задействовано около 20 000 человек. Социалисты назвали несколько мест для проведения этого мероприятия, в том числе площадь Великого национального собрания.

Здесь же автомобилисты, которые недавно протестовали против повышения цен на топливо, объявили о своей акции протеста.

Организаторы не смогли договориться о разделении площади, сообщил для Radio Кишинэу глава юридического отдела примэрии Валерий Богдан. Он предположил, что мероприятия будут проходить аналогично протестам 26 августа. «Мы провели встречу, но они не пришли к общему знаменателю.

И 26 августа у нас проходили разные протесты, но не было никаких нарушений, никакого насилия, никаких столкновений между демонстрантами. Мы пошли по той же схеме и для дня 1 сентября. Пока у нас нет четких доказательств того, что Закон о собраниях нарушен, мы не можем запрещать никому проводить демонстрации», - утверждает Валерий Богдан.

Также в субботу унионистская организация Акциуня-2012 объявила Великое столетнее собрание, в котором также примут участие представители столетнего марша, столкнувшиеся с трудностями при въезде в Республику Молдова.

Напомним, что в воскресенье, 26 августа, в центре Кишинева состоялся массовый протест оппозиции. Кроме того, на площади Великого национального собрания Партия «Шор» организовала контрдемонстрацию с грилями и едой, участников которой охраняла полиция.