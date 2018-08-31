Марадона не спешит возвращаться в Беларусь 1 31.08.2018, 10:58

Фота: ТАСС

Ожидание очередного приезда легендарного футболиста может затянуться.

Диего Марадона не комментирует свои планы касаемо его участия в работе брестского футбольного клуба, председателем правления которого он стал в мае. Хоть, вспомним, недавно он заявлял о Бресте: "наверное, останусь тут жить", сообщает "Интерфакс".

Однако от Марадоны после этого никаких вестей о его следующем приезде в Беларусь не поступало. И, похоже, ожидание очередного приезда легендарного футболиста может затянуться. Аргентинская спортивная пресса и вовсе в эти дни все чаще публикует новости из разряда: "Диего откажется от поста в белорусском клубе".

О Бресте Марадона, по нашим наблюдениям, по крайней мере - на публику, не вспоминал с самого начала августа. У "Динамо" нет информации о предполагаемой даты его приезда. Плюс его бывшая жена Клаудия Вильяфанье ждет сейчас Марадону в суде - она предъявила футбольной звезде иск на миллион долларов за психологическое и эмоциональное насилие над ней. Соответствующий иск от нее занял 48 страниц.