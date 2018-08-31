Политзаключенный Жемчужный почти непрерывно находится в ШИЗО 31.08.2018, 10:57

Михаил Жемчужный

Фото: «Радыё Свабода»

Областной суд признал это законным.

Правозащитному центру «Весна» стало известно, что давление на политзаключенного Михаила Жемчужного со стороны администрации исправительной колонии №9 не прекращается. К предыдущим взысканиям в отношении политзаключенного добавились следующие: 10 суток в штрафном изоляторе (ШИЗО) от 31 июня; 10 суток - от 10 августа; и снова 10 суток - 20 августа.

Таким образом, политзаключенный почти непрерывно продолжает находиться в ШИЗО. Это 35-е взыскание, вынесенное Жемчужным администрацией Горецкой колонии с августа 2017 года.

Политзаключенный Михаил Жемчужный уже обжаловал взыскания, вынесенные ему еще в ноябре 2017 года: 10 суток от 1 ноября, пять суток от 11 ноября, по 10 суток от 16 ноября и 27 ноября. Суд Горецкого района 20 июля отказал в удовлетворении жалоб. Политзаключенный обжаловал это решение суда в порядке кассации, но Могилевский областной суд 27 августа покинул без удовлетворения жалобу на решение суда.

Соответственно у него присутствуют проблемы с получением и отправлением корреспонденции. Из-за постоянного пребывания в штрафном изоляторе у Михаила Жемчужного отсутствует возможность писать письма. Но во время "перезагрузки" (он так называет промежуток времени между окончанием и назначением очередных суток) ему иногда отдают присланные письма и газеты, т.е. бывает возможность с ними ознакомиться. Рассчитывает, что в сентябре-октябре получит возможность попасть в помещение камерного типа (ПКТ), так как ему нужно отсидеть не менее 100 суток в ШИЗО (в колонии такая практика) и будет возможность всем отправить письма.

Но при всем при этом Жемчужный отмечает некоторые улучшения в отношениях с администрацией колонии. После очередного взыскания дают бумагу и ручку для написания письменных объяснений (раньше, случалось, не давали), дают возможность написать и отправить жалобу на решение суда (по взысканиям), следят за наличием у него "мыльных" принадлежностей. Предоставляется возможность регулярно наблюдаться в медицинской части, на жалобы по состоянию здоровья медицинский персонал реагирует вовремя. Например, одно время у Михаила Жемчужного болела спина, ее вылечили таблетками. В целом, на здоровье не жалуется.

Тем не менее, ситуация со "статусом" пока не меняется. Но заключенные ведут себя более сдержанно, многие относятся с пониманием. Повторные обращения в наблюдательную комиссию не отправлял. Во-первых, нет возможности, а во-вторых, хочет дождаться ПКТ.

Напомним, Михаил Жемчужный в июле 2015 года был осужден Витебским областным судом к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 23 октября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела кассационную жалобу и назначила Жемчужному более строгое наказание - шесть с половиной лет лишения свободы.

Белорусскими правозащитниками Михаил Жемчужный признан политзаключенным.

Проблемы у Михаила Жемчужного начались со времени перевода в колонию №9, где с попустительства администрации для него были созданы унизительные условия для отбывания наказания, организована кампания травли, связанная с установлением в среде заключенных неформальных отношений.