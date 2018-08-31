Прапорщик из Печей: Я воспользовался карточкой Коржича дважды 31.08.2018, 11:18

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На суде по делу Александра Коржича допросили свидетеля - прапорщика Артура Вирбала.

31 августа на процессе по делу о смерти Александра Коржича в Минском областном суде допросили его бывшего командира прапорщика Артура Вирбала, передает «Радыё Свабода».

Вирбал был одним из первых задержанных в Печах в октябре 2017 года. Изначально его обвиняли в мошенничестве, в апреле 2018 года председатель Следственного комитета Иван Носкевич сообщил, что дело Вирбала выделено в отдельное провождение. Прапорщика обвиняют в злоупотреблении властью.

«10 июля, по-моему, это было, - рассказал он в суде. - Был период, когда я нуждался в деньгах. Попросил одолжить мне сержанта Барановского. Он сказал, что у него нет денег, но попытается найти. Через некоторое время привел ко мне Коржича. Коржич сказал, что может мне дать взаймы денег, но просит также для него снять деньги в банкомате. Я согласился».

Вирбал рассказал, что воспользовался карточкой Коржича дважды. Сначала приобрел с ее помощью для себя продукты в магазине, затем из банкомата снял 20 рублей для Коржича.

«Карточка у меня была примерно неделю, - рассказал Вирбал. - Заем я вернул после второй части своего отдыха. На тот момент Коржич уже обратился к Суковенко (командир роты. - Прим.). Суковенко мне напомнил, я все вернул - 45 рублей. Это произошло 6 августа».

Вирбал также сообщил, что со всеми сослуживцами был в хороших отношениях, старался помогать всем. По словам прапорщика, ему стыдно за то, что воспользовался деньгами подчиненного.

«Мне стыдно, что я влез в это дело, - сказал Вирбал матери Александра Коржича Светлане. - Хочу перед вами извиниться. Простите, что я вам причинил вред. Мне стыдно. Но я не совершил ничего криминального. Просто допустил ошибку».

По словам Артура Вирбала, при нем обвиняемые сержанты не наносили ударов солдатам, могли только повысить голос на них. О случаях неуставных отношений Вирбал тоже ничего сообщить на суде не смог.