Школа в Германии: как это устроено 31.08.2018, 11:22

Важна ли в немецких школах дисциплина, чему учат детей в начальных классах и что дает школьнику поступление в гимназию.

В Германии в начальную школу (Grundschule) принимают детей с 6 лет и учат до 10-12 лет (в разных федеральных землях – разный срок обучения), пишет «Европульс».

Единого дня начала учебного года в немецких школах нет: в разных землях школы открываются в конце августа или в середине сентября. Каникулы в течение учебного года тоже «плавающие», их больше, чем в Беларуси, зато они короче. И летние каникулы длятся не три месяца, а всего около полутора.

Обычно уроки начинаются в 7:30 или 8:00; в первых классах учатся по 3-4 часа в день, а дальше до 5-6 класса школьников ждут 4-6 уроков.

В классе примерно 17-20 школьников; бывают «флекс-классы» — в них учатся дети разного возраста. Старшие дети помогают младшим, младшие тянутся за старшими.

В начальной школе детей учат писать сочинения, петь английские песенки, простым математическим операциями, правилам дорожного движения, плаванию, правилам поведения на пикнике в лесу, основам биологии и естествознания.

Давать домашние задания на выходные законодательно запрещено: в пятницу школьники уходят домой без уроков на понедельник. На неделе учителя тоже стараются не перегружать учеников: например, по математике могут задать всего пару упражнений – для подготовленного ученика это работа на 10 минут. В школе на уроках тоже не гонятся за мировыми рекордами — например, дроби изучают лишь в 6-м классе. Основной упор на углубленные знания начнется в гимназии, то есть последние 5-6 лет учебы до 12-го класса.

Комфорт и безопасность, а не дисциплина

В начальной школе основной упор делается на том, чтобы обеспечить ребенку комфортную среду, а не поддерживать дисциплину. Ребенка учат учитывать интересы других детей и уметь вести себя в обществе.

В каждой школе есть учитель, освобожденный от учебных часов, чья работа — социальное воспитание. Он следит за тем, чтобы в школе не было травли, чтобы все дети чувствовали себя в безопасности. Учитель на уроке может поднять «зачинщика» и долго разговаривать с ним о недопустимости травли. К буллингу относятся очень серьезно: если отдаешь ребенка в школу, можно быть уверенным — конфликтность там сведена к нулю.

После начальной школы школьники сдают экзамен и переходят на вторую ступень общественного образования Sekundastufe (5-13 классы).

После начальной школы: 3 варианта

Переход из начальной школы в среднюю — важная развилка в судьбе немецкого школьника. Плохо успевающие школьник (таких примерно четверть) попадают в «высокую школу» (Hauptschule). Обучение в таких школах заканчивается в 10-м классе и дает базовое образование — школьников ориентируют на получение рабочих профессий. После окончания учебы они, как правило, идут в профессиональные училища.

Часть школьников поступает в «реальную школу» (Realschule). Программа здесь тоже ориентирована на получение той или иной специальности. Обучение заканчивается в 10-м классе, однако после выпускного экзамена и получения диплома Fachoberschulreife школьники имеют право поступить в старшие классы гимназии, а оттуда — в университет.

Наконец, нацеленный на высшее образование школьник с хорошими оценками может поступить в гимназию (Gymnasium) сразу после начальной школы и проучиться там 9 лет с 5-го по 13-й класс. После окончания гимназии школьники получают аттестат о полном среднем образовании и только в этом случае имеют право поступать в университеты и другие высшие учебные заведения Германии. Уровень образования в гимназиях — очень высокий. По международной классификации стандартов образования ЮНЕСКО ISCED 13-й класс немецкой гимназии котируется на уровне 1-2 курсов вуза.

Многое зависит от самого ребенка: система построена так, что вытягивает одаренных детей, даже если они из «проблемной» семьи.

Впрочем, и рабочие профессии в Германии пользуются уважением и отлично оплачиваются.

Каким еще навыкам учат в немецкой школе

На уроках биологии с 4-го класса рассказывают о различиях между мальчиками и девочками. Считается, что дети лучше слушают и понимают такие уроки до того, как станут подростками и их снесет гормональным взрывом.

Немецких школьников учат не только правилам общения с другим полом, но и прочим навыкам, которые необходимы человеку в современном мире: правилам дорожного движения для велосипедистов (экзамен сдают в 4-м классе), плаванию и правильному питанию.