Литр меда по цене новой машины: топ-5 самых дорогих продуктов в мире 4 31.08.2018, 11:33

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Почему они столько стоят?

Литр меда по цене новой машины. Килограмм картофеля как пять минимальных зарплат, пишет segodnya.ua.

Где продукты самые дорогие в мире, и почему они столько стоят?

Японский рис

Набор эксклюзивного риса под названием Kinmemai Premium, который представляет из себя коробку из шести 140-граммовых пакетиков, стоит 155 долларов. В бленд входит 5 сортов белого и бурого риса – Gunma, Nagano, Niigata, Koshihikari и Pikamaru. Состав смеси меняется из года в год.

По словам производителей, уникальная технология шлифовки риса Kinmemai Premium позволяет сохранять полезные элементы и витамины. Такая крупа отличается превосходным вкусом, сладостью и питательной ценностью. В ней содержится в 6 раз больше липополисахаридов – эндотоксинов, которые действуют как естественные усилители иммунной системы организма.

Сок нони

Сок нони – популярный продукт среди поклонников здорового образа жизни. Его получают из плодов деревьев Morinda citrifolia L., которые растут на территории островов Французской Полинезии и по всей южной части Тихого океана. Стоимость сока нони – около 1000 гривен за бутылку.

Производители рекомендуют употреблять этот фруктовый напиток с целью общего укрепления и оздоровления организма, нормализации кровяного давления, улучшение функции желудочно-кишечного тракта, периферической и центральной нервной системы. Они утверждают, что сок нони оказывает общетонизирующее и адаптогенное действие, обладает иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами, снимает боль и регулирует эндокринный баланс.

И хотя на сайтах производителей сока говорится о множестве исследований, в которых ученые действительно отмечают поражающее воздействие этого сока на организм, все же хотелось бы иметь больше реальных научных фактов о положительном эффекте от этого чудо-напитка.

Французский картофель

Банальный, казалось бы, картофель тоже может быть деликатесом, если речь идет о сорте La Bonnotte. Он растет на французском острове Нурмуатье в Атлантическом океане. Картофельные поля удобряют только морскими водорослями по технологии, которая передается из поколения в поколение. Сажают и собирают этот сорт только вручную, а стоит он примерно 500 евро за килограмм. Самый дорогой в мире картофель сорта La Bonnotte на вкус исключительно нежен. По легенде, этот божественный клубень вывел не кто иной, как верховный бог инков Виракоча. Ежегодно собирается не более 100 т картофеля этого сорта.

"Эльфийский" мед

Этот турецкий мед стоит 5 000 евро (6 800 долларов) за килограмм. Он добывается в пещере в долине Сарикаир у города Артвин на глубине 1800 метров. По словам местного пчеловода Гюная Гюндуза, "эльфийский" мед стоит так дорого, потому что вырабатывается естественным путем, а богатая минералами пещера повышает его качество.

Первый килограмм "эльфийского" меда был продан в 2009-м году на французской бирже за 45 000, через год фармацевты из Китая купили еще килограмм за 28 000 евро, а сейчас цена меда упала до 5000 евро за килограмм. Продается он в емкостях по 170 и 250 граммов. Несмотря на небольшие порции, клиенты Гюндуза не могут не отметить, что "эльфийский" мед стоит, как небольшой автомобиль.

Китайский чай "Да Хун Пао" – "Большой красный халат"

Этот чай по праву можно назвать самым дорогим чаем в мире. Его можно приобрести лишь на аукционе, поэтому цена может достигать и 700 000 долларов за 1 кг.

Каждый год урожай чая составляет примерно 500 г; это объясняется тем, что количество кустов этого чая составляет всего 6 штук и в производство идут лишь первые молодые листья, часть из которых после сортировки отбрасывается. Сбор этих чайных листьев происходит только один раз в год с 1 по 15 мая.

Название этого чая "Большой красный халат" связано с внешним видом чая в мае месяце: складывается впечатление, что на набухшие почки надели красную одежду.

Вкус этого чая не оставит равнодушным любого человека. И все благодаря удивительному сочетанию старинного вина и экзотических фруктов. После первых глотков чая "Да Хун Пао", складывается ощущение, что на смену легкой горечи приходит аромат фруктов и вина.