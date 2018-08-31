«Гражданское общество обязано поддерживать и защищать независимых журналистов» 31.08.2018, 11:39

Тамара Щепеткина

Фото: racyja.com

Журналист-фрилансер из Березы в борьбе за свои права намерена дойти до ООН.

Брестский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу журналиста-фрилансера Тамары Щепеткиной из Березы, передает «Радыё Рацыя».

Судья Руслана Сенько, казалось, с пониманием выслушала пояснения Щепеткиной по поводу незаконности ее наказания и зачитала решение, которое уже было заранее подготовленным.

Судья Сенько не объяснила своего решения, хотя Щепеткина ее просила об этом. Такое решение суда вызвало критику людей, пришедших поддержать журналистку:

- Журналисты-фрилансеры, как луч света в темном царстве. Идет тенденция на уничтожение независимых журналистов. И мы, гражданское общество, обязаны поддерживать их и защищать.

- У нас суды служат государству, власти, но никак не людям.

Напомним, 3 августа судья Березовского суда Елена Немкова наказала Тамару Щепеткину штрафом в 25 базовых величин за работу без аккредитации. Щепеткина не согласна с таким решением. Она будет обращаться с жалобой в Комитет по правам человека ООН.