«Гражданское общество обязано поддерживать и защищать независимых журналистов»
- 31.08.2018, 11:39
Журналист-фрилансер из Березы в борьбе за свои права намерена дойти до ООН.
Брестский областной суд не удовлетворил кассационную жалобу журналиста-фрилансера Тамары Щепеткиной из Березы, передает «Радыё Рацыя».
Судья Руслана Сенько, казалось, с пониманием выслушала пояснения Щепеткиной по поводу незаконности ее наказания и зачитала решение, которое уже было заранее подготовленным.
Судья Сенько не объяснила своего решения, хотя Щепеткина ее просила об этом. Такое решение суда вызвало критику людей, пришедших поддержать журналистку:
- Журналисты-фрилансеры, как луч света в темном царстве. Идет тенденция на уничтожение независимых журналистов. И мы, гражданское общество, обязаны поддерживать их и защищать.
- У нас суды служат государству, власти, но никак не людям.
Напомним, 3 августа судья Березовского суда Елена Немкова наказала Тамару Щепеткину штрафом в 25 базовых величин за работу без аккредитации. Щепеткина не согласна с таким решением. Она будет обращаться с жалобой в Комитет по правам человека ООН.