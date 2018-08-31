Белорусы задолжали банкам рекордную сумму 3 31.08.2018, 11:42

Фото: tut.by

За июль задолженность по кредитам увеличилась до $5,15 миллиардов.

По данным Нацбанка, долги белорусов перед банками достигли рекордных 10,3 млрд рублей ($5,15 миллиардов), пишет «Белорусы и рынок».

Для сравнения: в 2017 году этот показатель был 7866,5 миллиона рублей.

За прошлый месяц долги белорусов по банковским займам увеличились на 210,9 миллиона рублей (для сравнения: за июнь — на 171,6 миллиона рублей, а за май — на 241,1 миллиона рублей).

Задолженность по потребительским кредитам выросла до 3733,7 миллиона рублей. В июне этот показатель составлял 3614,7 миллиона рублей.

Напомним, что ранее Нацбанк предупреждал, что высокая кредитная активность белорусов, вызванная ростом заработных плат и мягкими ценовыми условиями кредитования, может привести к ухудшению платежного баланса страны и ситуации на валютном рынке.