The Insider: Cколько денег наворовал Путин и его окружение в пересчете на пенсии 4 31.08.2018, 12:07

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Масштабы российской коррупции поражают.

29 августа во время обращения к россиянам Владимир Путин заявил, что правительство изучало «все возможные альтернативные сценарии», помимо повышения возраста выхода на пенсию, но оказалось, что «ничего кардинально они не решают», и другого выхода нет. The Insider все же нашел один альтернативный сценарий — это коррупционные доходы российских государственных деятелей, включая и самого Владимира Путина.

По данным Института экономической политики, на одних только госзакупках в России разворовывается 2 трлн руб. в год, что вдвое больше средств, которые планировалось сэкономить на повышении пенсионного возраста (и это еще до «смягчения»). Иными словами, если вместо пенсионной реформы провести антикоррупционную, то удастся не только заткнуть дыру в бюджете, но и найти дополнительный триллион рублей в год для все тех же пенсионеров. The Insider также подсчитал, сколько пенсионеров могли бы прокормиться за счет незаконно нажитых средств конкретных государственных деятелей и представителей госкорпораций.

Владимир Путин — 12,5 млн пенсионеров

В 2016 году стало известно, что Владимир Путин через друга детства (и крестного своей дочери), виолончелиста Сергея Ролдугина, контролировал ряд панамских офшоров. Деньги появлялись на счетах посредством серых схем (в том числе, например, туда попала часть средств, выведенных из России по схеме, которую в свое время разоблачил юрист Сергей Магнитский).

Деньги из офшора тратились в том числе на участок земли в Приозерском районе Ленинградской области, на котором расположен горнолыжный курорт «Игора» (там, к примеру, состоялась свадьба дочери Путина). На эти же средства были куплены яхт-клуб на берегу Ладожского озера, где любит отдыхать Путин (подробнее о яхтах Путина читайте здесь), и «дача Винтера» — отель класса «премиум», о котором СМИ писали как об одном из предполагаемых дворцов президента.

Курорт «Игора»

$2 млрд, обнаруженные на офшорных счетах — это около 10 млн пенсий (средняя пенсия по России — примерно $200).

«Дача Винтера»

Владимира Путина связывали не только с ролдугинскими офшорами. Другим «держателем» денег стал его другой друг детства, Виктор Колбин. Общий капитал Колбина оценивается, в $0,5 млрд или еще 2,5 млн пенсий (а некоторые свои активы Колбин почему-то переоформлял бабушке Алины Кабаевой).

Дмитрий Медведев — 5 млн пенсионеров

В марте 2017 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил большое расследование о Дмитрии Медведеве. Как выяснилось, премьер-министр и его доверенные люди «создали преступную схему», основанную на некоммерческих фондах. Благодаря этому Медведев владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом». По данным ФБК, Медведев контролирует несколько благотворительных фондов, в которые перечислены 70 млрд руб., то есть 5 млн пенсий. Это, в частности, взятки от предпринимателей Алишера Усманова и Леонида Михельсона, а также деньги «Башнефти».

На деньги из благотворительного фонда «ДАР» была построена дача Медведева в Плесе. Акционеры ОАО «Новатек» Леонид Михельсон и Леонид Симановский внесли 33 млрд в уставной фонд «ДАРа», а фонд из этих денег начал строить несколько странных закрытых объектов, в числе которых и дача. Стоимость резиденции основатель ФБК оценил в 25–30 млрд руб.

Вячеслав Володин — 70 тысяч пенсионеров

В собственности у спикера Госдумы Вячеслава Володина дача площадью 2 гектара в подмосковном кооперативе «Сосны». На ее территории расположены огромный особняк, два гостевых дома, искусственный пруд и даже вертолетная площадка. Стоимость одной только земли оценивается в 90 млн руб., стоимость всех построек на территории исчисляется сотнями миллионов рублей.

Кстати, по соседству с Володиным дачи других единороссов — руководителя думской фракции «Единой России» Сергея Неверова (стоимость участка — 92 млн руб.) и председателя комитета по экономической политике Госдумы Игоря Руденского (74 млн руб.).

Недавно выяснилось, что Володин также является счастливым обладателем квартиры стоимостью 270 млн руб., оформленной на его маму. Наконец, в прошлом году обнаружилась еще одна резиденция Володина — в Смоленской области, с множеством построек, прудом, вертолетной площадкой и хозяйством по разведению маралов. Порядок стоимости всего этого хозяйства также исчисляется сотнями миллионов рублей.

Таким образом, одни только подтвержденные активы Володина суммарно можно оценить в сумму около 1 млрд руб. или примерно 70 тысяч пенсионеров.

Игорь Сечин — 1 250 000 пенсионеров

В 2016 году Forbes оценил годовой доход топ-менеджера «Роснефти» Игоря Сечина в $13 млн. Тогда у него уже было не соответствующее зарплате имущество: например, дворец на Рублевке на участке площадью 4 гектара (вместе с землей его стоимость составляла около $90 млн). А еще 3,5 гектара по соседству принадлежат его детям – Инге, Ивану и Варваре, говорится в расследовании «Собеседника». Общая стоимость участков Сечиных может достигать $120 млн, а участков вместе с домами — не менее $150 млн.

Часть закрытого поселка в Барвихе

Также «Новая газета» нашла у жены Сечина яхту «Святая принцесса Ольга» стоимостью около $100 млн.

Таким образом суммарная стоимость лишь только тех активов Сечина, о которых писали в прессе, превышает $250 млн — то есть примерно 1 250 000 пенсионеров.

Алексей Миллер — 350 тысяч пенсионеров

Миллергоф — названный по аналогии с Петергофом дворцовый ансамбль в Подмосковье, который, как считается, принадлежит председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру. Олигарх иорданского происхождения Зияд Манасир утверждает, что усадьба принадлежит ему. Манасир — глава и совладелец «Стройгазконсалтинга», одного из основных подрядчиков ПАО «Газпром».

Стоимость Миллергофа оценивается в $70 млн или 350 тысяч пенсий.