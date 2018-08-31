Профсоюз РЭП встал на защиту мозырского активиста 31.08.2018, 12:16

Фото: ПЦ "Весна"

Владимир Невмержицкий обжаловал штраф за солидарность с профсоюзом РЭП.

31 августа активист с Мозыря Владимир Невмержицкий обратился в кассационную инстанцию Мингорсуда с жалобой на постановление суда Московского района Минска, который присудил ему крупный (980 руб.) штраф за участие в акции солидарности с лидерами профсоюза РЭП возле Дома правосудия в Минске, пишет гомельская «Весна».

Судья Юлия Варакса посчитала, раз активист публично демонстрировал бело-красно-белый флаг, значит, он участвовал в несанкционированном митинге.

С районным судьей не соглашается правовой инспектор профсоюза РЭП Леонид Судаленко, который отмечает дела Невмержицкого перспективным с точки зрения рассмотрения в Комитете ООН по правам человека, так как власть фактически преследует гражданина за выражение мнения с использованием мирного собрания.

«Права человека не имеют никакой ценности до тех пор, пока они не соблюдаются на практике. Ограничивая право судьи всякий раз обязаны доказать, для достижения какой цели они это делают. Такие цели прописаны в статье 23 Конституции - интересы национальной безопасности, общественного порядка, защита нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. В деле Невмержицкого эти требования не выполнены, следовательно, судья взяла на себя ответственность за нарушение конституционных прав гражданина», - заявил профсоюзный юрист.

Владимир Невмержицкий намерен использовать все внутренние средства правовой защиты для того, что бы вынести данный вердикт на рассмотрение международных экспертов в Женеве (КПЧ ООН).

Напомним, 24 августа после оглашения приговора по делу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика у здания Дома правосудия, где проходил процесс, общественные активисты провели пикет в поддержку независимого профсоюза. Они развернули бело-красно-белые флаги, флаг профсоюза РЭП и гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Примерно через 10 минут к ним подъехал красный автобус с омоновцами, которые задержали активных пикетчиков. Всего было задержано 11 человек, они были доставлены в РУВД Московского района Минска, а затем в изолятор временного содержания, где провели выходные дни в ожидании суда. Всем задержанным суды присудили крупные административные штрафы.

Профсоюз РЭП заявил и оказывает помощь каждому, кого осудили за акцию солидарности с лидерами профсоюза.