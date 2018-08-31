Как выглядят белорусские зарплаты на фоне соседних стран 4 31.08.2018, 12:29

В лидерах снова оказалась Эстония.

Tut.by посмотрел, как отличаются зарплаты белорусов и наших соседей.

В России среднемесячная начисленная зарплата в июле, по оценке Росстата, составила 42 тысяч 640 российских рублей или 1301 белорусский рубль (все суммы в тексте переведены и в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 31 августа). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года она выросла на 10,7%, за первые 7 месяцев года — на 11,1%.

При этом реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла в июле на 8% в годовом исчислении, но упала на 7,3% в помесячном сопоставлении.

В Украине средняя зарплата в июле выросла 9170 гривен или 674 рубля. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Киеве — 13 836 гривен или 1017 рублей, самая низкая — в Черновицкой области (7168 гривен или 527 рублей). Реальная заработная плата в Украине по итогам июля выросла на 14,7% по сравнению с июлем 2017 года. По сравнению с июнем-2018 зарплата выросла на 0,3%.

В Казахстане — нашего партнера по ЕАЭС — среднемесячная зарплата в июле, по оценке, составила 158 618 тенге или 907 рублей.

В Литве средняя зарплата «на руки» во втором квартале 2018 года была 892 евро или 2169 рублей, год назад — 794 евро или 1930 рублей. Во втором квартале этого года в Латвии нетто-зарплату (после уплаты налогов) в размере до 450 евро или 1094 рубля в месяц получали 30,6% работающих — на 8,6 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. При этом средняя начисленная зарплата женщин в Литве (за вычетом индивидуальных предприятий) составила 857 евро или 2084 рубля, мужчин — 996,8 евро или 2424 рубля, а выплаченная — соответственно 674 евро и 769,8 евро (1639 и 1872 рубля соответственно).

В Латвии средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку в Латвии во втором квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 8,4% (+ 70 евро или 170 рублей) и достигла отметки в 1004 евро или 2442 рубля. После уплаты налогов средний работник в Латвии получает 743 евро или 1807 рублей.

Зарплаты в Латвии росли в течение последних лет, и эксперты прогнозировали, что рубеж в 1000 евро или 2431 рубль за месяц уровень средней зарплаты преодолеет в 2018 году.

В Эстонии средняя месячная брутто-зарплата во втором квартале текущего года составляла 1321 евро или 3212 рублей. Это на 6,4% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Самые высокие зарплаты в Эстонии по-прежнему получают работники сектора финансов и страхования (2192 евро или 5330 рублей в месяц), а также лица, занятые в секторе информации и связи (2169 евро или 5275 рублей). Меньше всего зарплаты у работников, занятых в сфере пошива одежды — 793 евро или 1928 рублей в месяц.

В Польше средняя зарплата в июле составила 4 822,48 злотых или 2735 белорусских рублей.