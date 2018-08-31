На одном из крупнейших российских военных заводов произошел взрыв 3 31.08.2018, 12:21

1,534

Архивное фото vk.com/zavod_sverdlova

(обновлено) По меньшей мере три человека погибли.

На оборонном заводе имени Свердлова в городе Дзержинск Нижегородской области произошел взрыв, по меньшей мере три человека погибли, сообщает BBC.

Три человека госпитализированы, уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"Судьба еще троих остается неизвестной, видимо, они остаются под завалами", - сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Mash, взрыв произошел во время уничтожения боеприпасов.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что причиной взрыва, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при производстве опасных работ.

Как сообщает пресс-служба завода, здание оборонного предприятия оцеплено, пожарные проводят проливку территории.

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва начата доследственная проверка, на месте работают следователи и криминалисты.

Завод имени Свердлова специализируется на изготовлении боеприпасов: оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.