Синоптики: В первые осенние выходные будет тепло и почти без дождей 31.08.2018, 12:18

Несмотря на то что осень на пороге, природа дарит хорошую погоду.

Циклоны, источники плохой погоды, далеко от наших границ и атмосферные фронты будут малоактивными. В первые дни сентября погодные условия в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, сообщили tut.by в Белгидромет Минприроды.

В субботу, 1 сентября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине страны возможны небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. В ночные и утренние часы местами возможны туманы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…16°C, местами — до +7…9°C, во второй половине дня температура повысится до +21…27°C.

В воскресенье, 2 сентября, сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Поэтому ожидается ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью +9…16°C, днем от +22°C по северо-западу до +29°C по юго-востоку страны.

В начале следующей недели также ожидается теплая летняя погода.