Юрист: Над протоколами милиционеров можно только посмеяться 6 31.08.2018, 12:50

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Ольга Чайчиц

Власти выдвигают журналистам абсурдные обвинения и присуждают огромные штрафы.

Журналистка «Белсата» Ольга Чайчиц получила очередную повестку в суд.

Еще одно судебное заседание в отношении независимой журналистки пройдет 10 сентября в Дзержинске. Причиной стал фоторепортаж, который Ольга сделала в августе в Куропатах. Но в протоколе нашелся очень странный момент. По мнению милиционера, Ольга произвела фоторепортаж и тем самым «превысила полномочия журналиста и нарушила журналистские обязанности».

«Очень странная формулировка, даже не знаю откуда они ее взяли», – недоумевает Ольга Чайчиц.

По мнению юриста Белорусской ассоциации журналистов, подобная формулировка – это просто милицейская глупость.

«К сожалению, это – политически мотивированное преследование. Оно никакого отношения к праву не имеет. С этого можно только посмеяться и посмотреть, что скажет суд», – говорит юрист БАЖ Олег Агеев.

В то же время были случаи, когда такие абсурдные протоколы суд направлял на доработку.

«Но здесь нужны мужество судьи и большая глупость [в протоколе]. Здесь также эту чушь видно и есть шанс, что суд направит на доработку, поскольку этот протокол не выдерживает критики», – отмечает Агеев.

С самого начала журналисты «Белсата» испытывают давление властей. Несколько раз в oфисах проходили обыски, изымали технику. Только за этот год журналисты получили штрафы общей суммой около $ 30 тысяч.