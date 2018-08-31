Проторенной дорогой 1 Сергей Жбанов

31.08.2018, 12:54

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Проблемы «накатываются», а не «накапливаются».

С этим тезисом, озвученным Лукашенко на встрече с Путиным, состоявшейся 22 августа в Сочи, трудно согласиться. Конкуренция на российском рынке, хорошо освоенном белорусскими экспортерами, обостряется с каждым годом. А в последние 8 месяцев - с небывалым доселе динамизмом.

Виной тому антироссийские западные санкции. Пытаясь устоять под их напором, Москва не ограничилась продовольственным эмбарго, стремительно организовав собственное производство экзотических сыров.

Тогда, т.е. четыре года тому назад, многие еще не поняли, что сыры - это лишь начало большого пути к изоляционизму. А впереди Россию ждет масштабная программа импортозамещения всего и вся.

Кстати, тогда белорусское руководство чуть было не впало в эйфорию, рассчитывая завалить Россию продовольствием. И совершенно напрасно. Когда ваш главный союзник и внешнеэкономический партнер берет на вооружение курс на импортозамещение, то это скорее повод для глубокой печали, нежели для безудержной радости.

Ведь российские власти ничего нового изобретать не стали, а просто воспользовались богатым белорусским опытом выдавливания любого импорта (кроме критического) с внутреннего рынка, хотя и адаптировали его с учетом правил ВТО, ограничившись санитарно-эпидемиологическими запретами.

Другие административные барьеры в такой ситуации просто излишни при условии, что одновременно правительство прекращает борьбу за стабильность курса национальной валюты. В новых условиях экономические власти делают ставку на скачкообразную, но управляемую девальвацию национальной валюты, с помощью которой не только вполне успешно защищается внутренний рынок, но и закрываются бреши в доходной части федерального бюджета, сохраняя при этом видимость его социальной направленности.

При этом объем российских инвестиций в американский госдолг снижается до минимума, а доля золота в международных резервах начинает постепенно увеличиваться. Эти перемены в структуре золотовалютных резервов происходят в рамках кампании по дедолларизации национальной экономики, плавно переходящей в отказ от использования доллара США и во внешнеторговых расчетах. И вот именно в последнем пункте программы у Москвы и Минска наметился явный диссонанс.

«Страна существует сегодня в очень сложных внешних условиях, важно повысить ее адаптивность к внешним шокам. В частности, к волатильности российского рубля, что серьезно влияет на нашу экономику. Эту зависимость мы должны уменьшить», - заявил на днях новоиспеченный глава Минэкономики Дмитрий Крутой. Так вот в чем суть «нового дыхания» обновленного состава правительства! Однако, что же здесь нового?

Еще 4 года назад Александр Лукашенко начал сокрушаться по поводу того, что «колебания на российском валютном рынке не поддаются никакому осмыслению». А потому и потребовал от правительства вести расчеты в твердой валюте: долларах и евро. «Обвалился рубль до 70 за один доллар - мы такую цену и закладываем. Мы работаем по предоплате, правильно, так и должно быть. Другого не дано», - пояснил Лукашенко. И эти золотые слова вождя по сей день не утратили свой актуальности.

Как раз сегодня белорусские экспортеры щедро вкушают плоды того якобы «нового» внешнеторгового курса. 15 августа, будучи еще в ранге первого замминистра экономики, Дмитрий Крутой рассказал публике о том, что спрос на белорусскую продукцию на российском рынке снижается по мере падения курса российского рубля, приводя к удорожанию белорусских товаров. После чего он высказал мнение о том, что следует удерживать курс в коридоре BYN3,1-3,2 за RUR100. Однако 23 августа на торгах БВФБ курс российского рубля снизился еще на 2,31 копейки, или 0,76%, т.е. до уровня BYN2,9974. Поэтому осмелимся предположить, что в августе объем экспорта белорусских товаров в Россию вряд ли увеличится.

Считайте это мягким вариантом прогноза. И если он сбудется, то это будет уже третий месяц, после апреля и июня, когда Белстат фиксировал сокращение белорусского экспорта в Россию. Повышать его конкурентоспособность такими высокими темпами за счет иных факторов (кроме цен) белорусская индустрия, к сожалению, еще не научилась. Между тем с начала года российский рубль подешевел к своему белорусскому собрату на 17%. Где ж тут угонишься? Вот в этом и состоит главная причина дискуссии между бывшим составом правительства и главой государства.

Противники очередной девальвации апеллируют к выполнению обязательства по повышению реальных доходов населения и пугают дефолтом предприятий, и без того закредитованных без всякой меры. А вот предприятия-экспортеры выбирают из двух зол меньшее, настаивая на том, что дефолта как раз будет трудно избежать, если и дальше сдерживать девальвацию, а значит, создавать дополнительные трудности в реализации белорусских товаров на российском рынке.

Кстати, для целого ряда отраслей национальной экономики - это основной рынок, где реализуется порой более 90% всего объема их производства. Поэтому нам ничего не остается, как наблюдать с большим интересом за тем, как Крутой будет избавлять национальную экономику от российского рубля.

Главное, чтобы эта очередная попытка к укреплению экономической независимости не обернулась новыми потерями на российском рынке, являющемся основной территорией сбыта для большинства белорусских экспортеров.

Сергей Жбанов, «БелГазета»