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Экономика Польши продолжает демонстрировать высокие темпы роста

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  • 31.08.2018, 13:06
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Фото: charter97.org/Иван Межуй

ВВП страны-соседки Беларуси во втором квартале вырос на 5,1%.

Во втором квартале экономика Польши выросла на 5,1%, в то время как в течение первых трех месяцев этого года валовой внутренний продукт, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, увеличился на 5,2%, передает «Радио Польша».

Инвестиции во втором квартале выросли на 4,5%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, а частное потребление - на 4,9%.

Данные опубликовало польское Главное статистическое управление (GUS).


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