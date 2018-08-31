Оптическая иллюзия с дверью и пляжем стала хитом Сети 5 31.08.2018, 13:13

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Пользователи Twitter разделились на два лагеря.

А все из-за самой обычной фотографии с дверью, пишет сайт 120.su.

Вернее, в этом-то и загвоздка. Пользовательница с ником @rebeccareilly разместила снимок, на котором половина зрителей увидела фрагмент синей двери. А вот другая половина, развернув фото на 90 градусов, заявила, что это пляж.

Споры не утихали долго, так что @rebeccareilly решила прекратить мистификацию и заявила, что это действительно пляж. В доказательство она опубликовала новое фото, но на сей раз пейзаж был не безлюден.

Однако, сторонники версии с дверью не намерены сдаваться так просто. Они заподозрили, что @rebeccareilly вполне могла использовать «Photoshop», чтобы вставить людей на снимок с дверью. Так что иллюзия с дверью и пляжем продолжает сводить пользователей с ума, ведь они так и не могут прийти к единому мнению.