Что изменится в Беларуси c завтрашнего дня 5 31.08.2018, 13:16

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1 сентября преподнесет сюрпризы не только школьникам и их родителям.

Мотоциклистов начнут штрафовать за езду на одном колесе, подорожают сотовая связь и интернет, школьникам вернут бесплатный проезд. Какие еще новшества внесет первый месяц осени - в материале intex-press.by.

Подорожает сотовая связь

С 1 сентября основные услуги оператора МТС подорожают на 2,9%.

Поднимет стоимость некоторых услуг с первого дня осени и velcom. Абонентская плата, стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Республики Беларусь, международных звонков, мобильного интернета, SMS, MMS подорожают не более чем на 2,9%. Вместе с этим подешевеет стоимость мобильного интернета для большинства тарифных планов этого сотового оператора.

Начнется учебный год

Новый учебный год для школьников начнется в субботу, 1 сентября. В этот день в барановичских школах пройдут линейки, классные часы. Уроки начнутся 3 сентября.

Одно из новшеств 2018/2019 учебного года – возможность оплачивать школьное питание через ЕРИП.

Подорожает интернет

«Белтелеком» объявил о повышении стоимости услуг доступа в интернет на некоторых тарифах с 1 сентября 2018 года. Например, «Рекорд 50 new» подорожает с 23,5 до 24 рублей, «Рекорд 10» – с 17,1 до 18 рублей.

Подорожают также некоторые пакеты услуг («ЯСНА 35», «ЯСНА 75» и другие). Зато с 1 сентября во все пакеты услуг «ЯСНА» будет включен доступ в общественные сети Wi-Fi c названием BELTELECOM и byfly WIFI.

Подорожают некоторые сигареты

Цены на некоторые виды сигарет ООО «Табак-инвест» с 1 сентября вырастут на 2–4,1%. Например, на 3 копейки подoрожает «Кoрона слим», на 2 копейки – «Кoрона стиль», «Кoрона элит», «Кoрона Super Slims», «Кoрона голубая Super Slims». Некоторые сигареты LD и Camel увеличатся в цене на 5 копеек.

Авто должны будут ездить с ближним светом

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, для предупреждения ДТП с участием детей, с 25 августа по 5 сентября ГАИ проводит акцию «Внимание – дети!». В эти дни автомобилисты должны использовать ближний свет фар даже в светлое время суток.

«Прижмут» мотоциклистов

С 29 августа водителей мотоциклов и мопедов начнут штрафовать за следующие нарушения: езда на одном колесе, не держась за руль, убрав ноги с педалей, подножки. Новые правила предусмотрены поправками в Кодекс об административных правонарушениях. Эти нарушения влекут штраф от 122,5 до 245 рублей (от пяти до десяти базовых величин) с лишением водительского удостоверения сроком до полугода либо без лишения.