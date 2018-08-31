Следующий номер программы 8 Альфред Кох

31.08.2018, 13:25

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Альфред Кох

Воистину, если Бог хочет наказать человека, то он отнимает у него разум.

Кстати, хотел бы заметить одно важное обстоятельство: можно сколько угодно рассуждать о необходимости создания параллельной и независимой от доллара и США системы международных расчетов, но то, что для торговли с США (например, для продажи своих товаров на американском рынке) нужны доллары — это данность. И тут уж от долларов ты никуда не денешься.

Этого из России не видно, поскольку собственно российско-американская торговля маргинальна и Россия видит для себя американский диктат лишь в том, что американские санкции становятся фактически глобальными поскольку доллар — главное средство международных расчетов.

Но для таких стран как, например, Китай, Япония и Германия торговля непосредственно с США и доступ к американскому внутреннему рынку критически важен. И компании этих стран никогда не откажутся от возможности торговать на американском рынке в пользу российского. Объем торговли с Россией у них в разы меньше, чем с США.

Поэтому когда перед ними США поставит выбор: либо ты торгуешь с Россией в нарушение наших санкций, но тогда теряешь американский рынок, либо прекращаешь с ней торговлю и присоединяешься к санкциям, выбор в пользу присоединения для этих стран к санкциям однозначен.

И никакой альтернативной доллару системой расчетов эту проблему не решить. Как бы Путин не пытался выстроить «единый фронт борьбы с диктатом доллара».

Последние же усилия Путина и Ко по выходу из долларовых инструментов при формировании золото-валютных резервов просто смехотворны и граничат либо с вредительством либо с безумием. Посудите сами: ЦБ вышел из американских казначейских обязательств почти на 100 млрд. долларов и на эти деньги купил золота, которое теперь подешевело почти на 20%. То есть 20 млрд. долларов — псу под хвост. А он продолжает наращивать запасы именно золота…

Очевидно, что это чисто политическое решение и ответственность за него лежит на Путине. Кстати, это примерно 1,3 трлн. рублей. Этих денег хватило бы для финансирования дефицита Пенсионного фонда России на следующие пять лет. И никакого повышения пенсионного возраста проводить было бы не надо…

Тем более, что уход из доллара в золото мог бы стать эффективным как средство давления на доллар, лишь если бы к этой акции присоединились другие крупные игроки. Но этого не произойдет по указанным выше причинам: торговля с США для них важнее, чем какие-либо эфемерные мегаломанские проекты Путина, продиктованные его собственной манией величия.

Но Путин и на этом не останавливается! Следующим номером его программы, сразу за повышением пенсионного возраста, идут крупнейшие за всю историю России военные учения! Треть всей армии будет в них участвовать! Сколько они будут стоить российским налогоплательщикам — никому не известно.

Воистину, если Бог хочет наказать человека, то он отнимает у него разум…

Альфред Кох, «Обозреватель»