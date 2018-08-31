Фотофакт: Свежие ляпы белорусских строителей 8 31.08.2018, 13:36

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Почему нельзя сделать сразу хорошо?

Очередная порция фотографий от народного контроля натолкнула tut.by на мысль — а как эти тротуары, пандусы, песочницы и прочее благоустройство принимается на баланс? Есть же у нас госконтроль и стройнадзор, которые «следят» за тем, чтобы бюджетные деньги не только «не воровали», но и расходовали разумно, чтобы соблюдалась технология, работы выполнялись качественно и в срок. Тогда вопрос: неужели все те, кто принимал эти работы — слепы? Что ж, сейчас можно подробно все рассмотреть.

Видимо, жители одного из домов в Смолевичах очень настойчиво просили коммунальщиков завезти песка в песочницу.

Чтобы решить проблему наверняка, его привезли столько, что под ним исчезла не только песочница, но и прилегающие дорожки и скамейки.

Новый пешеходный переход в Жодино. Небольшая нестыковочка получилась.

На фото выше — тротуар в Бресте. Со стоянки «Евроопта» он выходит прямо на газон и проспект. Какой в этом смысл?

А в Глубоком уже переход упирается в газон. Это какой-то стандарт?

На фото выше — тротуары в Кричеве. У них здесь не только проблемы с качеством укладки, но и с пешеходами. Вы только посмотрите, как они истоптали плитку!

Внимательные минчане рассказали, что месяц назад по ул. Есенина укладывали (ремонтировали) вело/пешеходную дорожку. Качество работ видно невооруженным глазом. Ремонтировали ее не целиком, а оставляя пятна старого, но еще целого покрытия (латками по 1−2 квадратных метра).

Но если такой ремонт делали из экономии, то дальнейшее логике не поддается — сейчас эту дорожку «взрывают» и укладывают трубы.

А это просто яма с кабелем на дне по улице Рафиева в Минске. Читатель сообщает, что она здесь уже давно — ее уже используют как мусорную урну. В ответе администрации на его письмо об этой яме сообщается, что «территория приведена в надлежащие состояние, ранее порушенное благоустройство восстановлено». При этом даже само ограждение поставлено против правил — за метр от опасной зоны должно быть, а не колья внутри.

Вот такой шедевр обнаружили в г. Фаниполе в переулке Ленинградском, у дома номер 3. Читатель окрестил это чудо инженерной мысли — «недопандус».

Город Брест, лестничная площадка десятиэтажного дома. Кто живет за дверью в потолке?

Строителям не объяснили, что нужен уклон ОТ подъезда. Проектировщики не предусмотрели отвод воды в ливневую канализацию. Жильцы дома по ул. Рыбалко, не знают, кому сказать «спасибо» за новую тротуарную плитку и огромную лужу после каждого дождя.

Туалет в гродненской городской больнице.

А вот в мужском туалете столовой «Гомельдрева» просторно — можно сразу втроем присесть.

Соседи этих домов возле станции метро «Грушевка» — будущие лучшие друзья. И покурить вместе, и в гости через балконы…

Не хотели наступать на больной мозоль наших дорожников, но все вот видео, где двое немецких рабочих ремонтируют канализационный люк на дороге (он просел на целых два сантиметра). Спорим, что наши так не умеют?