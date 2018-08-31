The Washington Post: В России могут случиться протесты на подобие Евромайдана 3 31.08.2018, 13:54

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Фото: Евгений Фельдман

Россияне припомнили Кремлю все неурядицы в стране.

Хозяин Кремля напуган реакцией российских граждан на пенсионную реформу, которые после выступления главы РФ припомнили ему все неурядицы в стране.

Последние несколько недель "империя" находится в напряжении из-за недовольства россиян экономической политикой их президента. Внезапное решение кремлевского руководства повысить пенсионный возраст привело в бешенство граждан РФ.

Корреспондент The Washington Post, (перевод - dialog.ua) Антон Трояновский отмечает, что такие действия главы России дали трещину в фундаменте народной любви к нему".

Телеобращение Путина – это знак того, что российский лидер опасается недовольств в обществе. Аналитики утверждают, что российский агрессор боится внезапных массовых протестов, которые влекут за собой смену государственной власти, подобно Евромайдану в Украине.

Выход Путина в прямой эфир свидетельствует и о том, что в "империи" инертный рост экономики, подорванный санкциями Штатов, который указывает на проблемы в его политике. Кроме того, такие шаги российского лидера добивают его рейтинг, который скатился до того уровня, который был четыре года назад перед аннексией Крымского полуострова.