Белорусский рубль снова ослаб к трем основным валютам 6 31.08.2018, 14:01

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На последних торгах недели доллар, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,004 и стоит Br2,0839 (30 августа - Br2,0799 за $1).

Евро подорожал на Br0,0002 до Br2,432 (30 августа - Br2,4318 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0089 до Br3,0618 за 100 российских рублей (30 августа - Br3,0529 за 100 российских рублей).