закрыть
31 августа 2018, пятница, 15:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Белорусский рубль снова ослаб к трем основным валютам

6
  • 31.08.2018, 14:01
  • 2,192

На последних торгах недели доллар, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,004 и стоит Br2,0839 (30 августа - Br2,0799 за $1).

Евро подорожал на Br0,0002 до Br2,432 (30 августа - Br2,4318 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0089 до Br3,0618 за 100 российских рублей (30 августа - Br3,0529 за 100 российских рублей).


популярное за неделю

Мнение

Сюзерэн і вассал
Сюзерэн і вассал Сяргей Законнікаў
Серьезная угроза власти Лукашенко
Серьезная угроза власти Лукашенко Валерий Карбалевич
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу
Одинокий диктатор купит сетку-рябицу Владимир Халип
Правосудие по заказу
Правосудие по заказу Михаил Пастухов