Трамп: Я очень разочарован Эрдоганом 1 31.08.2018, 14:16

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Дональд Трамп

Фото: Li Muzi / ZUMA

Глава Белого дома прокомментировал ситуацию вокруг отношений США и Турции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" президентом Турции Реджепом Эрдоганом из-за отказа освободить арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

В интервью агентству Bloomberg Трамп отметил, что ситуация с пастором Брансоном "разбивает ему сердце".

"Я очень разочарован в нем (Эрдогане). Но мы посмотрим, как все сложится", - добавил президент США.

Как отмечает Bloomberg, изначально в ходе интервью Трамп вообще не хотел комментировать конфликт с Турцией из-за пастора.

1 августа Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых посчитал причастными к удержанию американского пастора Эндрю Брансона, и заморозил их активы.

Ввести санкции позволил так называемый глобальный акт Магнитского, который направлен на тех, кто, по мнению властей США, причастен к коррупции и нарушению прав человека.

Санкции привели к падению лиры до рекордных значений - с начала года она подешевела к доллару на 40%. Однако на этом власти США не остановились. Вскоре Трамп объявил, что американские власти в два раза увеличивают пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Это только усилило обвал национальной валюты и фондового рынка, а также серьезно ухудшило прогнозы по инфляции.

Эрдоган в ответ предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей. Он также призвал население продавать золото и доллары и пригрозил бойкотом электронной продукции из США.

Пастор Эндрю Крейг Брансон был арестован в Турции 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве исламскому проповеднику Фетхуллаху Гюлену и Рабочей партии Курдистана, которых Анкара приравнивает к террористам. В июле 2018 года пастора перевели под домашний арест после пребывания за решеткой в течение 21 месяца.

Турция считает, что после провала попытки переворота 15 июля 2016 года, Брансон отправил сообщение американским военным, в котором выражал сожаление в связи с провалом путча. В Турции пастору грозит до 35 лет тюремного заключения.